Rheinfelden Kräuterwanderung mit Klaus Albiez: Sanikel hilft bei vielen Krankheiten

Interview mit dem Land- und Forstwirt Klaus Albiez über die Bedeutung von Pflanzen und die Kräuterwanderung, die er am 26. Mai in Ottwangen anbietet.

Herr Albiez, wie kommen Sie auf die Idee, eine Kräuterwanderung anzubieten und noch dazu ganz uneigennützig?

Unser ehemaliger Ortsvorsteher Rudi Kähny hat mich dazu animiert. Er und ich haben am eigenen Leib eine Heilung Dank dem Sanikel erlebt.

Verraten Sie uns, um welche Erkrankung es dabei ging?

Der Rudi hatte eine nicht heilen wollende offene Wunde im Rückenbereich und ich hatte sehr schweren Hautkrebs. Uns beiden hat der Sanikel geholfen.

Wie genau haben Sie die Heilpflanze angewendet?

Ich lag wochenlang in der Hautklinik und nach einer großflächigen Hautverpflanzung wollte es nur schwer heilen. Bereits in der Klinik habe ich immer heimlich Sanikel-Blätter gegessen, daheim angekommen bereitete ich aus Sanikel einen Tee, die Mullbinden wurden damit getränkt und die Körperstelle damit bedeckt. Ergänzt hab ich dann mit Silberwasser, das ist gegen die Bakterien. Am Schluss, als es abgeheilt war, kam noch Honig drauf. Es trat eine schnelle Heilung ein, nach nur zwölf Tagen war die Wunde abgeheilt.

Woher haben Sie die Information über die Heilwirkung des Sanikel?

Von meiner Mutter und den Großeltern. Früher haben das alle Leute hier auf dem Land so gemacht. Die Menschen hatten kein Geld für den Arzt und so haben sie in der Natur, nach Hildegard von Bingen, nach Heilpflanzen gesucht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Kind hörte ich oft von Nachbarn, dass beispielsweise Gebissträger Sanikel verwendet haben. Da wo die dritten Zähne drückten, kam über Nacht ein Blättchen Sanikel drunter, am Tag darauf war's wieder gut. Bei offenen Beinen wurde Sanikel angewendet und bei Pferden wurden mit Sanikelumschlägen ebenfalls offene Stellen zum Heilen gebracht. Außerdem hilft Sanikel bei Atemwegserkrankungen, bei Entzündungen der Schleimhäute und bei Verdauungsbeschwerden.

Kann man den Sanikel leicht erkennen unter den vielen grünen Pflanzen im Wald?

Ich kann das schon und ich gebe mein Wissen an Interessierte gerne weiter. Ein Merkmal ist, dass die Blattinnenseite glänzt.

Sie sind ein Naturmensch, wissen Sie noch mehr über Heilkräuter und führen Sie auch zu anderen Stellen?

Ja klar. Auf der Exkursion werden wir auch dem wohlriechenden Waldmeister begegnen. Jetzt im Mai wächst er frisch und ich weiß, dass er längst nicht nur in Wackelpudding oder als Bowle schmeckt. Auch der Waldmeister hat heilende Wirkung. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten, kommen Sie doch einfach mit zur Heilkräuterwanderung in Ottwangen.

Zu Person und Termin