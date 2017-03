Rheinfelden Kosten zu hoch: Eigener Weiher ist für den MSV Klosterweiher vom Tisch

Ein stadtnahes Vereinsgewässer würde den MSV Klosterweiher rund 280.000 Euro kosten.

Der MSV Klosterweiher feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Ein ganz großes Thema schon seit Gründung ist ein Vereinsgewässer. Der Klosterweiher in Dachsberg ist 45 Kilometer entfernt, und besonders für die Jugend ist diese Strecke oft nicht einfach zu bewältigen. Doch die Suche ist schwierig. Freude kam zunächst auf, als Vorsitzender Thomas Kieper an der Hauptversammlung bekannt gab, es sei nun endlich ein Platz für ein Vereinsgewässer in Rheinfelden gefunden worden. Doch diese Freude fand ein jähes Ende, als Kieper die Rahmenbedingungen erläuterte. Die Pacht für das Gelände in Rheinnähe stelle für den Verein kein Problem dar. Die Kosten für das Anlegen eines Gewässers sind aber sehr hoch: Ein Kostenvoranschlag ergab eine Summe von um die 280 000 Euro.

Vor wenigen Tagen traf sich der Vorstand mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, um die Modalitäten zu besprechen. Zwar zeigte sich dieser grundsätzlich sehr angetan vom MSV Klosterweiher und lobte auch das Engagement im Rahmen der Hobbyausstellung 2016, allerdings kann die Stadt sich an den Kosten nur minimal beteiligen. Auch bei Firmenspenden sind Beträge von maximal 1000 Euro zu erwarten „wenn überhaupt“, erläuterte Kassierer Bernd Erber. Zwar wolle Eberhardt den Sachverhalt nochmals prüfen, aber die Mitglieder haben wenig Hoffnung, einen solchen Betrag zu bewältigen. „Für uns ist das Thema Vereinsgewässer somit erst mal durch“, sagte Kieper. Das Gelände soll aber trotzdem gepachtet werden, vielleicht für ein Vereinsheim und die Gestaltung eines Parcours für die Modeltrucker.

Trotz dieser Enttäuschung war das vergangene Jahr voll mit schönen Erlebnissen: Das Einwassern in Weil mit dem NRC Pratteln machte allen viel Spaß, die Intermodellbau in Dortmund wurde besucht, und beim ECO-Rennen am Tunisee kam sogar ein Teilnehmer aus der Ukraine. Ein toller Erfolg war auch die Teilnahme beim Spielfest der Stadt, an dem sich die Kinder darum rissen, ein Modellboot fahren zu dürfen. Bei der Alemannenregatta in Nenzing im Vorarlberg freute sich der MSV über einen dritten Platz.

Der Verein