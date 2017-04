Rheinfelden Kompostieren will gelernt sein: Workshop in der Metzgergrube

Kompostieren will gelernt sein: Workshop in der Metzgergrube

Joachim Schlageter und Guy Mellinger zeigen bei einem Workshop in der Metzgergrube, wie man Erde aus Küchenabfällen gewinnt.

Einen Komposthaufen im Garten zu haben, ist in erster Linie praktisch. Für Joachim Schlageter und Guy Mellinger bedeutet Kompostieren aber weitaus mehr: Was sich dort abspielt, sei ein Wunder der Natur. Beim Kompostworkshop in der Metzgergrube ließen die beiden Gärtner an ihrer Begeisterung für das Kompostieren teilhaben und zeigten, wie ein Komposthaufen richtig angelegt wird.

Guy Mellinger öffnet das Schraubglas in seiner Hand und greift sorgsam hinein. Zum Vorschein kommt ein daumengroßer, dunkelbrauner Käfer mit auffälligem Stirnauswuchs. „Einen Nashornkäfer im Kompost zu finden, zeugt von einer ausgezeichneten Kompostierung“, erklärt der Permaculteur-Jardinier und Maitre-Composteur aus dem Elsass. Um eine solche Qualität zu erreichen, bedürfe es jedoch mehr Arbeit, als Essensreste auf einen Haufen im Garten zu schmeißen.

„Man muss den Kompost lieben“, betont Mellinger. Die Menschen seien in der Natur zu Hause, würden aber oft nur den größtmöglichen Nutzen aus ihr ziehen wollen. Beim Kompostieren werden vermeintliche Abfälle sinnvoll genutzt, indem sie zu Humus umgewandelt werden. Dieses wird wiederum zur organischen Düngung der Pflanzen genutzt. „Wir ahmen in unseren Gärten nach, was in der Natur passiert, indem wir den natürlichen Kreislauf schließen“, erklärt Gärtnermeister Joachim Schlageter. Bereits vor einem Jahr hatten Mitwirkende des Gemeinschaftsgartens in der Metzgergrube einen Komposthaufen angelegt, jedoch nach eigenen Angaben „ziemlich planlos“. Durch den Workshop sollte sich dies nun ändern. „Es ist wichtig, einige Grundlagen im Kopf zu haben“, weiß Schlageter, „danach verfährt man am besten nach Gefühl.“

Zu den Grundlagen gehört zum Beispiel das richtige Mischungsverhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff, also harten Materialien wie Holz auf der einen, weichen Stoffen wie Gras und Essensresten auf der anderen Seite. „Eine optimale Zusammensetzung besteht zum Beispiel aus Laub und strohreichem Mist“, erklärt Schlageter. Grundsätzlich könne man beinahe alles kompostieren: Garten- und Küchenabfälle, organische Haushaltsabfälle und Abfälle aus der Landwirtschaft. „Erst die Menge ist schädlich“, fügt Mellinger hinzu. Keinesfalls auf den Kompost gehören jedoch nicht abbaubare Stoffe wie Metall, Plastik oder Glas.

Beachte man die Zusammensetzung der Kompostgrundstoffe, müsse man lediglich noch für einen Erdanschluss des Haufens sowie eine ausreichende Wasser- und Sauerstoffzufuhr sorgen. Nach den vielen Informationen machten sich die Hobbygärtner gleich daran, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Schlageter zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, plant aber bereits weitere Workshops. „Projekte wie heute sind absolut zukunftsträchtig“, hebt er hervor. Indem sie an die Herkunft ihrer Nahrung erinnert würden, könnten die Menschen ein Stück zur Bodenständigkeit zurück geführt werden, so der Gärtnermeister. Auch soll es nicht die letzte binationale Zusammenarbeit mit Mellinger gewesen sein. „Die deutsch-französische Zusammenarbeit liegt mir sehr am Herzen“, sagt er. Schließlich habe man ein gemeinsames Ziel: Menschen in den Garten zu bringen.

Wer sich am Gemeinschaftsgarten beteiligen möchte oder an Workshops rund ums Thema Garten interessiert ist, meldet sich bei Joachim Schlageter unter der E-Mailadresse joachim.schlageter@gmx.de