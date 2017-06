Rheinfelden Knöllchen am Friedhof in Herten: Trauergäste sind sauer auf die Stadt

Knöllchen am Friedhof in Herten: Trauergäste sind sauer auf die Stadt

Ihren Augen trauten die Besucher einer Beerdigung in Herten nicht, als sie nach der Trauerfeier Strafzettel an ihren Autos vorfanden.

Der Parkplatzdruck in Hertens Wohngebieten ist hoch. Deshalb weichen manche Bewohner zum Parken an den Friedhof aus. Dazu kommen Dauerparker, die im Ort arbeiten. Das hat Folgen für Besucher von Trauerfeiern. Am Montag fanden einige für ihr Auto keinen öffentlichen Platz mehr zum Abstellen. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrten, erlebten sie sogar ihr blaues Wunder. Ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts beförderte blaue Zettel wegen Falschparkens an die Wagen der Empörten, die ihren Augen nicht zu trauen glaubten.

„Das kann doch nicht wahr sein“, berichtet als einer der Überrumpelten und Betroffenen Dieter Model. „Das Ordnungsamt hat völlig unverständlich eine große Trauergemeinde in Herten mit ihren blauen Zetteln bepflastert“, bringt der Leiter für Sonderprojekte und Modernisierung bei der Wohnbau auf den Punkt, was er und weitere erlebten. Die Teilnehmerzahl bei der Trauerfeier sei so groß gewesen, dass sogar ein Bus, der wegen der Sperrung der Warmbacher Straße inzwischen über die Rheinfelder Straße seinen Kurs fährt, warten musste, bis sich „die Menschenmenge verteilt hatte“, so Model.

Die Vielzahl der Autos belegte unter diesen Umständen die Straßenränder oder Gehwegteile, ohne dass aber jemand behindert worden wäre. Der Mann des Ordnungsamtes habe dies alles unberührt gelassen, er machte seine Arbeit. „Die gesamte Situation führte zu einem lauten Aufschrei“, schildert Model, der sein Auto ebenfalls mit zwei Rädern auf dem Gehweg abgestellt hat. Unter den Trauergästen jedenfalls herrschte Unverständnis über die fehlende Sensibilität für die Situation. „Das ist keine Werbung für Stadt“, betont Model verärgert. Und so sahen es auch andere.

Für Dominic Rago als Leiter des Ordnungsamtes stellt sich die Lage auf Nachfrage anders dar. Es seien vier Verwarnungen ausgestellt worden, eine wegen Parkens entgegen der Fahrtrichtung. Er verweist darauf, dass die Stadt keine gezielte Aktion gemacht habe, der Vollzugsdienst kontrolliere routinemäßig. „Der Gemeindevollzugsdienst weiß nicht, wann eine Trauerfeier stattfindet“, sondern mache eine Tour durch die Eigenstraße, bittet Rago um Verständnis. „In den Wohngebieten herrscht riesiger Parkdruck“, weiß er aber auch schon seit langem mit Blick auf die Verlagerung der Dauerparker an den Friedhofsbereich. Ob eine Bewirtschaftung mit begrenzter Parkzeit das Problem bereinige, daran bestehen aber Zweifel.

Das sagt das Ordnungsamt

Rago zeigt Verständnis für die Trauergemeinde und deren Empörung. Er wisse wohl, dass ein Trauernder in diesem Moment andere Sorgen im Kopf habe als das Parken. Der Mitarbeiter der Stadt habe bei der Kontrolle aber „keinen Bezug gesehen“ zum Trauerfall und könne somit nicht sehen, ob es sich um einen Friedhofbesucher handelt oder einen Besucher in der Nachbarschaft oder einen im Ort Beschäftigten. „Wie will man das unterscheiden?“, meint Rago zum Problem und Wissen, welches Auto zu einer Beerdigung gehöre. Dass auf das Bußgeld wegen Falschparkens am Friedhof nun verzichtet wird, ist aber auch nicht zu erwarten. Es gebe da „keine Kulanz“ meint Rago, und relativiert mit „jeder Einzelfall wird geprüft“.

Das sagt die Ortsvorsteherin

Das Parkplatzproblem kennt Hertens Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller nur zu gut. Seit einem Jahr verschärfe es sich massiv, betonte sie auf Anfrage. Immer mehr Anlieger aus den umliegenden Wohnbereichen weichen auf die öffentlichen Plätze in der Rheinfelder Straße und der Eigenstraße auf die drei Anlagen aus. Im Normalfall gebe es dort ausreichend Parkraum für Teilnehmer von Beerdigungen, schätzungsweise knapp 50 Plätze. Wenn ein Großteil allerdings bereits belegt ist bei einem Termin, wird es eng. Der Ortschaftsrat hat sich bereits nichtöffentlich mit dem Problem auseinandergesetzt und sucht nach Lösungen, um Pick-Ups, Traktoren und Autos, die nichts mit dem Friedhof zu tun haben, weg zu bekommen.

Momentan laufen die Überlegungen darauf hinaus, eine Parkscheibe einzuführen mit einer Begrenzung auf maximal drei Stunden, sagt Hartmann-Müller, um die Dauerparker weg zubewegen. Die Ortsvorsteherin findet es grundsätzlich richtig, dass der Ordnungsdienst nach Einsatzplan Verstöße ahndet. Allerdings meint auch sie, dass beim Friedhof „Fingerspitzengefühl“ walten sollte und auch mal als Anregung „Gnade vor Recht“.