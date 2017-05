Rheinfelden/Fécamp Knapper Sieg für Emmanuel Macron in Fécamp

Sozialliberaler Kandidat setzt sich in der französischen Partnerstadt mit 56,71 Prozent der Stimmen gegen Marine Le Pen durch.

Die französische Partnerstadt in der Normandie hat bei der Stichwahl zum Staatspräsidenten am Sonntag mehrheitlich für Emmanuel Macron gestimmt. Auf den Sozialliberalen, der keiner Partei angehört und sich zum Kopf der Bewegung "En marche" gemacht hat, entfielen 56,71 Prozent der Stimmen.

Damit haben sich in Fécamp mit seinen knapp 20 000 Einwohnern deutlich weniger Stimmbürger für den neuen französischen Präsidenten ausgesprochen als der nationale Durchschnitt (65 Prozent). Dafür votierten erheblich mehr Menschen in Fécamp für Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Sie brachte 43,29 Prozent der Wähler hinter sich, im Landesdurchschnitt erzielte sie aber nur 35 Prozent. Im ersten Wahlgang haben die Wähler der französischen Hafenstadt bereits Marine Le Pen in Führung gebracht (27,26 Prozent). Vor zwei Wochen zeigte sich aber auch eine starke Tendenz, links zu wählen und mit Philipp Mélenchon einen Politiker, der ebenfalls Europa den Rücken zukehrt. Für Rheinfelden, das seit 1963 mit Fécamp verschwistert ist, hat Freundeskreisvorsitzender Rolf Karrer angekündigt, sich jetzt erst recht für den europäischen Gedanken einzusetzen. Am Sonntag lag die Wahlbeteiligung in Fécamp bei knapp 72 Prozent. Von den 9949 Stimmberechtigten, die an der Präsidentschaftswahl teilgenommen haben, brachten acht Prozent ihre Unzufriedenheit dadurch zum Ausdruck, dass sie votes blancs abgaben, was so viel wie Enthaltung bedeutet. 2,67 Prozent der Stimmzettel waren außerdem ungültig (votes nuls).

Aileen Kleefeldt aus Rheinfelden ist seit vergangenen Herbst als Assistentin tätig und gibt in Fécamp Deutschkurse für Erwachsene, sie schreibt auch für unsere Zeitung über besondere Ereignisse. Auf Anfrage sagt sie, dass sie den Wahlabend am Sonntag mit Handballfreundinnen in ihrer Wohnung angeschaut habe. „Wir waren erleichtert“, freut sie sich über den Ausgang der Präsidentschaftswahl. In der Öffentlichkeit habe es am Sonntag vor Ort keine Veranstaltungen gegeben, während des Wahlkampfs habe sie in ihrem Kurs auch über Politik gesprochen und dabei den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen in Frankreich von der Politik enttäuscht sind.