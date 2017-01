Rheinfelden Kleiderkammer für Kleine: Im St. Josefkindergarten gibt es kostenlose Kindersachen

Seit 15 Jahren können Bedürftige über die Kleiderkammer im St. Josefkindergarten kostenlos Kinderbekleidung bekommen. Seit Kurzem gibt es reguläre Öffnungszeiten und das Angebot soll noch weiterentwickelt werden.

Einen sichtbaren Hinweis auf die Kleiderkammer der römisch-katholischen Kirchengemeinde St. Josef gibt es nicht. Eine unscheinbare Treppe führt an der gleichnamigen Kindertageseinrichtung zu einer schweren Metalltür hinab. Auf einem Schild steht „DPSG Rheinfelden“. Das steht für deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, die Gruppe unterhielt früher dort unten einen Gruppenraum. Noch heute lagern Zelte und Bastelmaterialien der Pfadfinder dort unten, obwohl es schon lange keinen Gruppenleiter mehr gibt und keine Treffen mehr stattfinden.

Ein Raum wurde mittlerweile an einen Klavierlehrer vermietet, der dort unten Unterricht gibt. Und in einem großen Raum am Ende eines verwinkelten Ganges ist die Kleiderkammer untergebracht. Hinter einem Tresen stapeln sich Hosen, Pullover und T-Shirts in einem hohen, langen Regal. Jacken, Hemden und Kleidchen hängen auf Kleiderbügeln. Von Babygrößen bis etwa Größe 150 findet für Kinder jede Art der Bekleidung in der Kleiderkammer. Eine Frau kommt rein und fragt nach Kinderhandschuhen. Dagmar Henninger muss verneinen. „Sie kommt jetzt schon die dritte Woche wegen Handschuhen“, erklärt die ehrenamtliche Helferin. Die Kosovarin aus der Gemeinschaftsunterkunft Schildgasse schaut die Regale durch und auch die neuen Sachen, die Henninger gerade einräumt. Die Frau findet für ihre zwei Söhne aber nichts und verabschiedet sich nach einem kurzen Gespräch wieder.

„Genau vor 15 Jahren, im Januar 2002, war die erste Ausgabe“, erinnert sich Henninger. Damals bekamen die Beratungsstellen von Caritas und Diakonie oftmals Kleiderspenden, ohne Lagerflächen oder Zeit dafür zu haben. Da die Räume damals schon nicht mehr von den Pfadfindern genutzt wurden, kam Diakon Michael Schmidt auf die Idee, sie als Kleiderkammer zu nutzen. Schmidts Ehefrau Adele und Henninger übernahmen die neue Aufgabe. Adele Schmidt stellte die Tätigkeit berufsbedingt irgendwann ein. Bis vor einem Jahr hatte die Kleiderkammer keine regulären Öffnungszeiten, stattdessen verabredete sich Henninger telefonisch mit den über Diakonie oder Caritas vermittelten Leuten. „Manchmal war drei, vier Wochen gar nichts und dann schlug es wieder Wellen“, sagt Henninger. „Während der regulären Öffnungszeiten kommen jetzt oft die selben Leute. Es ist aber kein wilder Ansturm.“

Die Kleiderkammer hat derzeit immer mittwochs von 8 bis 9 Uhr geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind eine Neuerung, die Einrichtungsleiterin Martina Rückert im Rahmen der Teilnahme des Kindergartens St. Josef an dem vom Landkreis geförderten Programm Kita+ eingeführt hat. Mit Kita+ sollen die Kindertageseinrichtungen zu Familienstützpunkten mit verschiedenen Hilfs- und Beratungsangeboten ausgebaut werden. Im Förderkreis der Einrichtung hat sie schon eine Frau gefunden, die aushelfen möchte und die reguläre Öffnungszeiten übernimmt, damit sich Henninger wieder auf die von den Beratungsstellen geschickten Leute konzentrieren kann. Weitere Freiwillige sind willkommen. „Die neuen Helfer können sich maßgeblich an den Veränderungen beteiligen, wir halten da weder an Tagen noch Uhrzeiten fest“, erklärt Rückert. „Uns ist nur im Rahmen von Kita+ wichtig, dass es einmal die Woche eine verlässliche Öffnungszeit gibt.“

Zielgruppe der Kleiderkammer sind natürlich in erster Linie Bedürftige, aber offen ist die Kleiderkammer für jeden. „Wir haben die Kleiderkammer mit Plakaten auch in anderen katholischen Kitas bekannter gemacht“, erzählt Rückert. „Und wir wollen auch noch in andere Kindergärten gehen. Die Kleiderkammer ist öffentlich.“ Martina Rückert möchte auch gerne das Angebot um Erwachsenenkleidung erweitern. Sie ist sich sicher: „Die Kleiderkammer befindet sich in einem Dornröschenschlaf, die muss nur wach geküsst werden.“

Infos und Kontakt

Helfer für die Kleiderkammer können sich unter der Telefonnummer 07623/2720 oder per E-Mail an st.josef@kath-kiga-rheinfelden.de bei Martina Rückert melden. Kleiderspenden können im Büro der Kita abgegeben werden. Öffnungszeiten sind mittwochs von 8 bis 9 Uhr.