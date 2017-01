Rheinfelden Klausurtagung des Kreistages: Wenige Punkte für Herten als Standort des Zentralklinikums

Die Stadt Rheinfelden erhält vorerst die wenigsten Punkte bei der Klausurtagung zur Standortsuche des Zentralklinikums. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hat noch Abstimmungsbedarf mit dem Landratsamt.

Entschieden ist noch nichts, der Prozess zur Standortfindung des Zentralklinikums soll wie geplant weiterlaufen. Eine erste Bewertung der drei eingegangenen Bewerbungen liegt nach der Klausurtagung des Kreistages jedoch vor. Und die sieht Rheinfelden auf dem letzten Platz. Die Bewertung bezieht sich auf sechs Kriterien, insgesamt konnten hier 100 Punkte erreicht werden. Rheinfelden bekam insgesamt 74,7 und liegt damit hinter Schopfheim (75,5 Punkte) und weit hinter Lörrach (84 Punkte). OB Klaus Eberhardt wollte sich am Montag „nicht dazu verleiten lassen, um Zehntel-Prozent-Punkte zu streiten“. Sein subjektiver Eindruck sei jedoch schon, dass Rheinfelden bei den Abzügen besonders häufig genannt wurde – und dies summiere sich eben. „Kleinvieh macht auch Mist“, so der Rathauschef. Abzüge gab’s etwa für die Randlage des Grundstücks und die Erreichbarkeit für die Menschen im Kreis. Hier bemängelt Eberhardt, dass Pauschalwerte zugrunde gelegt wurden und nicht die Echtfahrzeiten.

Auch die Feldlerche und das Aufkommen einer Stechmückenart gab Punktabzüge, ebenso die Nähe zur Bundesstraße und den Bahngleisen. Diese Minuspunkte sind für Eberhardt aber im Vergleich zum Lörracher Standort eher ein Plus. „Unser angebotenes Grundstück wäre in 18 Monaten baureif und ist voll erschlossen.“ Das sei auch im Hinblick auf die Kostenentwicklung entscheidenden. Beim Grundstückspreis liegt Rheinfelden auf Platz zwei, Schopfheim ist günstiger, Lörrach sehr viel teuerer. Für Eberhardt steht fest: Er will gewisse Punkte in der Bewertung noch mit dem Landratsamt absprechen. Klar sei, dass Rheinfelden Klinikstandort ist und die Bewerbung deshalb folgerichtig war. „Ich kann nur jeden Bürger auffordern, am 7. Februar zur Informationsveranstaltung zu kommen, denn diese dient auch der Entscheidungsfindung.“

Eine Bürgerinformation zum Thema Zentralklinikum findet am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt.