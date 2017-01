Rheinfelden Klaus Hunzinger beim MV Minseln an der Spitze

Verein hat Mühe, Vorsitzenden zu finden. Bisheriger Posteninhaber Stefan Hunzinger zu Ehrenvorsitzenden ernannt

Minseln (gar) Mit einiger Mühe ist es dem Musikverein Minseln am Freitag gelungen, einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Der bisherige Chef, Stefan Hunzinger, hatte bereits seit längerem klar gemacht, nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen. Nach längerer Diskussion erklärte sich Hunzingers Bruder Klaus bereit, den Posten zu übernehmen.

„Es wäre gut für den Verein, wenn mal jemand anderer mit neuen Ideen kommt“, erklärte Stefan Hunzinger bei der Hauptversammlung. Doch während der Sitzung war es schwierig, einen Kandidaten zu finden. Grund dafür ist unter anderem, dass einige Mitglieder schon sehr viel zu tun haben, beruflich oder familiär sehr eingebunden sind. Ortsvorsteherin Eveline Klein sprach jedes Mitglied persönlich an und warb für den verantwortungsvollen Posten. Ruth Lauk gab zu, es sich überlegt zu haben, aber dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht könne. Die Suche beendete schließlich Klaus Hunzinger, der in früheren Jahren bereits Vorsitzender und Vize gewesen war, und erklärte sich bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Im Hintergrund solle Ruth Lauk ihm aber helfen. Auch Kassierer Oliver Faschian ist nach zehn Jahren aus dem Amt ausgeschieden. Für ihn wurde Laura Mürle gewählt.

Auf Stefan Hunzinger wartete noch eine besondere Überraschung: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt, was ihn sichtlich rührte. Hunzinger hatte bereits früh Verantwortung im Verein übernommen. In den 80er Jahren war er Beisitzer, dann Jugendbetreuer. Von 1992 bis 1997 und 2008 bis 2017 war er Vorsitzender, zwischen 2001 und 2006 Vize. So aufgestellt geht der Verein ins neue Jahr, in dem neben einer Konzertreise nach Köln auch Umbauarbeiten am Probelokal anstehen. Dirigent Eckhart Hanser kündigte an, die Messlatte für die kommenden Konzerte anheben zu wollen. „Nur so kann man besser werden.“ Dabei hilft vielleicht auch die Spende von Ewald Lützelschwab. Der Freie Wähler übergab 600 Euro Erlös vom Weihnachtsmarkt, der für die Jugendarbeit des Vereins genutzt wird.

Vorsitzender Klaus Hunzinger, Kassiererin Laura Mürle, Beisitzer Max Trüby und Mathias Steiner, Materialwart Jörg Völkle.42 Aktive, 32 Zöglinge und 207 Passivmitglieder.