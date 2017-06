Rheinfelden Klassenfahrt für wenig Geld: Organisation von Schulausflügen Sache der Lehrer

Das Organisieren außerschulischer Aktivitäten gehört längst zu den Aufgaben der Lehrer. Doch wie kann man sich so eine Organisation vorstellen? Wie flexibel ist ein Lehrer dabei? Wer zahlt das alles?

Kürzlich wurde dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage zur „Kostentragung für äußere Schulangelegenheiten durch den kommunalen Schul-träger“ vorgelegt, doch dieser ändert nichts Grundlegendes. Hans Peter Brugger, Leiter der Schillerschule, erklärt es so: „Das Geld ist ja für uns da, das war schon immer so, aber es gab keine eindeutigen Regelungen, wofür es ausgegeben werden darf. Jetzt gibt es Vorgaben.“ Damit ist auch Kristina Tönz, Leiterin der Dinkelbergschule in Minseln, sehr zufrieden. „Die Stadt war sehr offen für die Belange der Schulen.“

An der Finanzierung einer Klassenfahrt etwa ändert sich nichts. Diese Kosten müssen komplett von den Eltern getragen werden. Deshalb ist auch der erste Schritt zur Organisation ein Elternabend. In der Grundschule findet eine Klassenfahrt üblicherweise im dritten Schuljahr statt, so Peter Grimm, Rektor der Hans-Thoma-Schule in Warmbach. Oft sammeln die Klassen schon in den ersten zwei Schuljahren Geld für ihre Klassenkasse, damit die Eltern nur noch einen kleinen Betrag aufzahlen müssen. Eine Klassenfahrt in der dritten Klasse kostet in der Regel etwa 100 Euro pro Kind, wobei natürlich das Ziel der Reise Einfluss auf die Kosten hat.

In der Hans-Thoma-Schule wählen die Lehrer gerne naturnahe Ziele wie Naturfreundehäuser oder Ponyhöfe. Oft können Eltern und Kinder das Ziel auch mitbestimmen. Wichtig ist, dass so früh wie möglich organisiert wird, denn dann können die Kosten auf mehrere Monate verteilt werden.

Ist ein Ziel bestimmt, muss der Lehrer die Genehmigung der außerschulischen Aktivität beantragen, doch dies ist meist eher eine Formsache. Dann geht es an die detaillierte Organisation, denn auch die Art der Anreise und der Verpflegung kann, je nach Füllstand der Klassenkasse, variiert werden, ebenso das Programm. So sei es eben günstiger, wenn Fahrgemeinschaften gebildet werden, als wenn ein Bus gemietet wird und eine Nachtwanderung erschwinglicher als der Besuch eines Wildparks, erläutert Grimm.

Der Lehrer selbst hat die Möglichkeit, die Erstattung seiner Auslagen zu beantragen, allerdings gibt es dafür jährlich ein fixes Budget, so dass nur dann Geld ausgezahlt wird, wenn es noch nicht erschöpft ist. Allein deshalb wird wohl kein Lehrer ein unerschwingliches Ziel vorschlagen. Grimm habe es noch nicht erlebt, dass eine Reise nicht finanzierbar gewesen sei, beteuert er. Eltern, Kinder und Lehrer seien bisher immer vernünftig gewesen, was den Rahmen betreffe.

Und selbst wenn eine Familie das Geld dafür nicht aufbringen konnte, sei immer eine Lösung gefunden worden, entweder über die Eltern der restlichen Kinder oder über den Förderverein. Und zur größten Not bliebe immer noch die Möglichkeit, über Veranstaltungen wie einen Kuchenverkauf, die Klassenkasse aufzustocken.