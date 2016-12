Rheinfelden Kläranlage Herten im traditionellen Degerfeldener ''G'spröch zwüsche de Johre''

Das „Gspröch zwüsche de Johre“ ist eine Degerfelder Tradition: Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser führt die Ortschaftsräte und verdiente Ehrenamtliche des Dorfes seit mehr als 20 Jahren zwischen Weihnachten und Silvester auf Schusters Rappen auf lehrreiche Ausflüge. Am Mittwoch ging es zur Kläranlage Herten, an die Degerfelden angeschlossen ist.

Betriebsleiter Jürgen Nass empfängt im Schulungsraum der Kläranlage viele Schulklassen. Seine plastischen Vergleiche und einfachen Erklärungen der Funktionsweise einer Kläranlage schadeten bei den Degerfelder Honoratioren nicht dem Verständnis. Zusammen mit Degerfelden und Herten ist das gesamte Stadtgebiet von Rheinfelden westlich der Schildgasse an die Anlage angeschlossen; die östlichen Stadtteile entwässern mit Schwörstadt in die dortige Kläranlage.

Wasser läuft politische Wege: Er selbst wisse eigentlich nicht, warum dies so ist, spielte Nass auf offensichtlich politische Entscheidungen an: Denn in die Schwörstädter Kläranlage müsse das Rheinfelder Abwasser den Berg hinaufgepumpt werden. Die Anlage in Schwörstadt hat ein Fassungsvermögen von 13 000 Einwohnergleichwerten, Herten eins von 47 000. Die Einheit rechnet den Verbrauch von Industrie und Gewerbe auf den durchschnittlichen Verbrauch von Einwohnern um.

Problemstoffe im Abwasser: Die Degerfelder Politiker und Vereinsvorsitzende konnten noch einiges mehr von Nass lernen: So überraschte Reichert-Moser, wie viele Wattestäbchen im Abwasser landen und den Mitarbeitern in der Kläranlage Probleme bereiten. Narrennest-Vorsitzender Jürgen Schenkel fand es für das nächste Vereinsfest interessant zu wissen, dass Fritteusenfett in der Kanalisation Ratten anlockt und das Team der Kläranlage deshalb anbietet, das Fett anzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Er habe in 15 Jahren nie eine Ratte gesehen, sagt Nass: „Im Schnee sieht man jedoch manchmal ihre Spuren.“

Schnelle Reproduktion: Beeindrucken ließen sich die Degerfelder auch von anderen Zahlen: Nass erklärte, die drei großen Regenüberlaufbecken, in die das Abwasser in der Kläranlage ankommt, seien bei starkem Gewitterregen in 20 Minuten gefüllt. Genauso lange brauchen die zersetzenden Bakterien im Belebungsbecken, um sich bei ausreichender Sauerstoffzufuhr um vier Generationen zu vermehren. Eine Geschwindigkeit, die bei anderen Lebewesen nicht nachahmenswert sei, wie Reichert-Moser erstaunt und belustigt anmerkte. Nach der Theorie im Übungsraum führte Nass seine Gäste noch über die gesamte Anlage und beantwortete gerne die Detailfragen der Degerfelder.