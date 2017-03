Rheinfelden Kita Kunterbunt hat nach Umbau und Erweiterung Platz für 85 Kinder

Die Mitglieder des Sozialausschusses und sachkundige Bürger im Gremium sahen sich den Baufortschritt der kommunalen Einrichtung an.

Wie ein Kindergarten auf die Bedürfnisse der Altersgruppe ein bis sechs Jahre angelegt sein muss, damit er die aktuellen pädagogischen Ansprüche erfüllt, zeigt sich am städtischen Neu- und Umbauprojekt Kita Kunterbunt für 1,4 Millionen Euro. Die Mitglieder des Sozialausschusses und sachkundige Bürger im Gremium sahen sich am Dienstag den Baufortschritt der kommunalen Einrichtung an und zeigten sich beeindruckt von den künftigen Möglichkeiten der Kinderbetreuung in Oberrheinfelden unter kommunaler Regie.

Nachdem der Rohbau steht, wird nach den Sommerferien mit dem Umbau der Bestandseinrichtung begonnen. Da die Kinderzahl nach Fertigstellung einen Sprung auf 85 macht, wird im Altbau alles zu klein. Die Kita erhält ein neues größeres Foyer, damit die Eltern ihre Kinder nicht im Gedränge bringen und holen, Gänge werden verbreitert, die Grundkonzeption aber in weiten Teilen beibehalten. Die Kinder ziehen nach den Sommerferien zunächst alle in den Neubau ein. Bis Jahresende sollen dann zehn zusätzliche Krippenplätze und 20 neue Plätze für die Ganztagsbetreuung angeboten werden. 85 Kinder können dann gleichzeitig betreut werden.

Architektin Jeanette Knöpfel erklärte beim Rundgang die Funktion der neuen Räume auf zwei Etagen. Kita-Leiterin Kerstin Jüngerkes erläuterte, wie sich die Situation verändert durch mehr Personalräume, Schlafräume für kleine und größere Kinder und den Essensbereich. Voraussichtlich werden in der neuen Kita künftig 19 Mitarbeiter beschäftigt sein, derzeit sind es noch zwölf. Große Fensterfronten bringen in den Neubau Licht, die Architektur ist so ausgerichtet, dass sie auf Augenhöhe der Kinder funktioniert. Die Konzeption ermöglicht erstmals die Aufnahme von sieben Inklusionskindern. Erik Fiss vom Gebäudemanagement betrachtete den Bau erfreut als ein Projekt, das „aus der Masse heraussticht“. Der Zeit- und Kostenplan stimmen ebenfalls.