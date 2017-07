Rheinfelden Kirchenfenster der Christuskirche erstrahlen in neuem Glanz

Besucher können am morgigen Sonntag die restaurierten Buntglasfenster beim Gemeindefest an der Christuskirche bewundern.

Sie zeigen mit dem Komponisten Johann Sebastian Bach, dem Reformator Philipp Melanchthon und dem Liederschreiber Paul Gerhardt wichtige Männer des Protestantismus in Deutschland; sie zeigen aber auch den umstrittenen Vormärzdichter Ernst Moritz Arndt, Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und Reichskanzler Otto von Bismarck, letzterer mit den markigen Worten „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts in der Welt“. Die Kirchenfenster, auf denen diese Personen abgebildet sind, sprechen auch von ihrem Stil und den düsteren irdenen Farben die Sprache ihres Entstehungsjahres 1937.

Am Sonntag, 16. Juli, sind sie in der Christuskirche zu sehen. Als Pfarrer Joachim Kruse von der Existenz der Fenster erfuhr, sorgte er dafür, dass sie zum Fest 80 Jahre Christuskirche und 500 Jhre Reformation restauriert wurden und in neuen Holzrahmen dem Besucher präsentiert werden können. Insgesamt sind es acht Fenster; zwei sind mit Jesusworten beschrieben. Sie waren bis 1994 im rückwärtigen Gruppenraum der Kirche eingelassen; wurden dann aber entfernt.

Offiziell, weil es im Raum zu dunkel war; Kruse vermutet, dass auch die Motive damit zu tun hatten. Seither waren sie laut Kruse in Umzugkartons hinter der Orgel verstaut. Kruse legt Wert darauf, diese Zeitzeugen zugänglich zu machen, ohne damit eine rückwärtsgewandte Botschaft zu vermitteln. „Diese Fenster gehören zur Kulturgeschichte Rheinfelden“, sagt er.

Versteckte Nachrichten in der Kirche

Er selbst habe sich zwei, drei Jahre an die düstere, harte und kantige Nazi-Ästhetik der Christuskirche gewöhnen müssen, als er 2007 nach Rheinfelden gekommen sei, erzählt er: „Wenn ich daran denke, welche alternativen Gestaltungsmöglichkeiten es mit Paul Klee oder Emil Nolde zu jener Zeit gegeben hätte…“ Aber Kruse ist auch überzeugt, dass sich „versteckte“ Nachrichten im Gebäude finden lassen, die die wahre Haltung der Kirchenbauer gegenüber dem Nazi-Regime zeigen: So laute es auf einem der beiden ausgestellten Spruchfenster „Wer mich bekennt vor dem Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater“ – für Kruse eine eindeutige Aussage, wer für die Rheinfelder Christen damals die höchste Autorität war. Außerdem verweist er auf die zwei erhaltenen Fenster in der Sakristei, die im selben Stil die Schweizer Reformatoren Zwingli und Calvin zeigen: Sie wurden 1937 von der Stadt Rheinfelden/Schweiz gespendet.

Die Fenster wurden unter der Leitung des Glasbläsers und Kirchenältesten Wilfried Markus restauriert; dazu ließ er auch die Spezialistin Alexandra Lesch aus Rheinland-Pfalz kommen. Die Holzrahmen wurden von Schreiner Dietmar Stefan aus Karsau gefertigt. Die Restauration kostete rund 3000 Euro; das Geld kam mit Spenden zusammen, wobei Markus sogar in Köln und Jersey City in den USA Gönner fand.

Die Fenster sind aber nur ein kleiner Teil des Festprogramms, das am Sonntag um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst beginnt. Neben Aktivitäten für Kinder gibt es Musik, Speis und Trank, eine Ausstellung zum Klimawandel und „kuriose Begegnungen mit Martin Luther“ alias Pfarrer Kruse. Um 16 Uhr wird das Kinderkonzert „Maaartin!“ an der Orgel aufgeführt; um 17 Uhr klingt das Gemeindefest mit einem Reformationsgottesdienst mit der Kantorei aus. Um 20 Uhr spielt Jazzpianist Lars Duppler. Die Abendkasse beträgt 12 Euro, 8 Euro ermäßigt. Kinder und Jugendliche sind frei.