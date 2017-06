Rheinfelden Kirche will sich in Rheinfelden weiter entwickeln

Kirche will sich in Rheinfelden weiter entwickeln

Christus- und Paulusgemeinde laden 6000 Mitglieder zur Gemeindeversammlung ein. Dabei geht es unter anderem um die Nutzung von Gebäuden.

„Gemeinde sind alle“, erklärt Pfarrerin Stefanie Schmid das Selbstverständnis. Deshalb sind bei der Gemeindeversammlung am 4. Juli annähernd 6000 Mitglieder der evangelischen Christus- und Paulusgemeinde, zu der Nollingen, Warmbach und Degerfelden zählen, um ihre Meinung gefragt. Im Mittelpunkt steht die weitere Entwicklung. Dabei stellt sich die zentrale Frage, welche Liegenschaften verwendet und gebraucht werden und ob sich Strukturen verändern, die bauliche Maßnahmen erfordern.

Handlungsdruck aus aktuellen wirtschaftlichen Zwängen besteht dabei nicht. Das streicht Gerd Sauer als Vorsitzender der Gemeindeversammlung im Vorfeld heraus. Ihm geht es, wie den Pfarrern Stefanie Schmid und Joachim Kruse darum, rechtzeitig darüber nachzudenken „wie strukturieren wir für die Zukunft“. Dabei befinden sich beide Gemeinden, die sich mit der Christuskirche ein Gotteshaus teilen und mit dem Paulussaal ein Gemeindehaus in der glücklichen Situation, wie er sagt, nicht durch die badische Landeskirche zwangsverwaltet zu werden. Grundsätzlich sagt die Landeskirche allen Gemeinden das Sparen an. Dem widersetzen sich die Gremien vor Ort auch nicht, aber sie möchten den Kurs der Gemeinde selbst in der Hand behalten und in der Gemeindearbeit die Schwerpunkte setzen.

Die Gemeindeversammlung soll Anstoß geben für Ideen und Vorschläge, damit Entwicklungskonzepte auf freiwilliger Basis entstehen, die mit dem Bezirkskirchenrat und in Karlsruhe auf Machbarkeit abgestimmt werden. Dabei spielt das Projekt Prokiba der Landeskirche, in dem Fachleute vom Bau und Architekten vertreten sind, als Entwickler eine wichtige Rolle. Die evangelische Gemeinde Rheinfelden wurde mit den 13 Gebäuden, die sie besitzt, darunter vier Kindergärten und zwei Pfarrhäuser, schon unter die Lupe genommen. Gemeindemitglieder sagen, was ihnen wichtig ist. Die Verhältnisse entsprechen laut Sauer und Schmid dem Mittelwert. „Wir sind vor Plan“, merkt die Pfarrerin an. Kirche und Gemeindesaal stehen nicht zur Disposition, aber beide Objekte haben erheblichen Investitionsbedarf.

Der Paulussaal aus den 1970er Jahren benötige eine Kernsanierung, heißt es. Er ist fortlaufender Veranstaltungsort. Krabbelkinder, Kantorei, Konfirmanden, Kirchenmusik und weitere Gruppen gehen dort ein und aus. Bei dem zu entwickelnden Szenario für die nächsten 20 Jahre (Schmid) geht es auch um eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Dabei meint die Pfarrerin, könnte auch herauskommen, dass ein Abriss und Neubau günstiger ausfallen als eine Sanierung für mindestens eine Million.

Auch die Christuskirche ist ein großes Thema. Die Dachsanierung gilt als dringend und ist teuer, sagt Sauer. Aber auch die schon vor zehn Jahren angestellte Überlegung beschäftigt, ob die starre Raumordnung mit Bankreihen sich als sinnvoll für die heutige Gemeindearbeit erweist und oder eine lockere Bestuhlung besser ist. Mit leeren Händen steht die Kirchengemeinde immerhin nicht da, es bestehen Rücklagen. Die Gemeindeglieder sollen deshalb sagen, welche Schwerpunkte sie setzen möchten, und ob der Kirchenraum den heutigen Ansprüchen genügt, meint Gerd Sauer. Er und die Präsidiumsmitglieder Claudia Kohleis-Rottmann und Joachim Schoch-Bösken wollen wissen: „Was ist den Leuten wichtig?“

Klar ist aber auch: Paulussaal und die Kirche auf einmal überarbeiten, wird nicht gehen. Diskutiert wird an Tischen, denn „wir wollen das Miteinander“, betont Sauer. Er und Schmid hoffen, dass sich im Vorfeld viele Gemeindemitglieder eine Meinung bilden. Bei der Versammlung werden Vorschläge gesammelt, danach schriftlich formuliert und geprüft, ob sich eine Tendenz erkennen lässt und daran weitergearbeitet. Im nächsten Schritt befasst sich der Ältestenkreis mit dem Thema und am 24. Oktober sollen in einer zweiten Gemeindeversammlung die Ergebnisse präsentiert und der finanzielle Rahmen abgesteckt werden, so Schmid.

Die Gemeindeversammlung zur Raumentwicklung findet am Dienstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Paulussaal statt.