Rheinfelden Kinderspielplatz im Baugebiet Bauert in Adelhausen muss warten

Der Ortschaftsrat Adelhausen stimmt gegen die Errichtung eines Kinderspielplatzes im Baugebiet Bauert.

Das Baugebiet Bauert war Thema in der Ortschaftsratssitzung am Montagabend, an der auch fünf Einwohner sowie die Vertreter der Stadtverwaltung mit Christiane Ripka, Ralf Kaufmann und Tobias Reichenbach sowie Ulrike Kammerer vom gleichnamigen Planungsbüro teilnahmen. Dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes haben die Ortschaftsräte geschlossen zugestimmt. Sie sind sich einig: Es soll ein Bebauungsplan ohne Spielplatz sein.

Die Bürger Martin Trüby und Heinz Benz begrüßten die Entscheidung. „Bitte nicht baufähiges Land verschwenden“, so Martin Trüby. Heinz Benz kündigte an: „Sollte ich Land für den Spielplatz geben müssen, dann mach ich nicht mit.“ Das Plangebiet Bauert soll mit einem Mix aus Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut werden. Erschlossen wird das Gebiet durch die zu erstellende östliche Fortführung der Bauertstraße, welche an die Straße Kegelplatz angebunden wird. Der nördlich von der Juchstraße in das Plangebiet führende Fußweg soll ebenso wie der von Süden kommende Fußweg zur neuen Bauertstraße geführt werden.

Es gibt zwei Bebauungsvorschläge. Beide Varianten bestehen aus 16 Grundstücken. Diese sind überwiegend zwischen 550 und 700 Quadratmeter groß, um den dörflichen Charakter der Umgebung aufnehmen und eine Durchgrünung des Gebietes ermöglichen zu können. Bei der Abstimmung entschieden sich Ortsvorsteherin und Ortschaftsräte für die Variante ohne Spielplatz, der 257 Quadratmeter beanspruchen würde. „Ein Spielplatz gehört dahin, wo Kinder wohnen. Ich bin dafür, dass man im neuen Baugebiet einen Platz findet, eben dort, wo man auf die Kinder schaut. Aber ich habe auch Verständnis für die andere Ansicht“, so Ortschaftsrätin Gabi Kuder.

Ihr Kollege Hansjörg Kähny berichtete, dass die Bürger den Kinderspielplatz im Dorfzentrum wünschen. Hinter der zentralen Lage steht auch Sonja Mack, aber sie hat Zweifel, dass der Spielplatz dann verunreinigt und vieles kaputt gemacht wird. „Bauland ist zu wertvoll, um darauf einen Kinderspielplatz zu errichten“, sagt Stefan Sutter. „Ich stehe auch hinter der Kontrollfunktion, also im Baugebiet Bauert“, so Ortsvorsteherin Silvia Rütschle. Und sie erinnerte daran, dass diese bessere Aufsichtsfunktion bereits vor Jahren ein Punkt war, warum man sich in Adelhausen für den bereits bestehenden, kleinen Spielplatz angrenzend an das neue Baugebiet entschied. Die Ortsvorsteherin ist sich aber bewusst, dass eine zügige Bebauung wichtiger ist, und man sich dann mit einem neuen Standort für den Kinderspielplatz befassen wird. Ihre Frage: „Wie machen wir es richtig? Wir wollen etwas für die Kinder, aber wir wollen auch, dass es schnell mit der Bebauung vorwärts geht.“

Aribert Gerbode, der den Ratstisch wegen Befangenheit verlassen musste, ergriff das Wort als Bürger. Auch er ist gegen den Spielplatz im neuen Baugebiet. Denn: „Es hat genügend öffentliches Land, auf das man ausweichen kann.“ Am 16. März wir die Aufstellung des Bebauungsplanes Bauert im Gemeinderat behandelt. Rütschle verdeutlichte: „Wenn die Erörterung mit den Eigentümern problemlos ist, wird es mit der Umlegung schnell gehen, ansonsten dauert es länger.“