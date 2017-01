Rheinfelden Kinderhaus Osypka bringt Kindern bewusste Ernährung bei und wird dafür ausgezeichnet

Das Kinderhaus Osypka in Herten erhält das Landeszertifikat für bewusste Kinderernährung. Landrätin Marion Dammann übergibt die Urkunde.

Bewusste Ernährung für die Kleinsten – zusammen mit ausreichend Bewegung und Entspannung ist sie ein wichtiger Bestandteil des Konzepts, das das Kinderhaus Osypka in Herten seit seiner Eröffnung 2014 verfolgt. Für sein besonderes Engagement im Bereich der gesunden Kinderernährung wurde das Osypka nun mit dem Beki-Zertifikat ausgezeichnet. Leiterin Annette Sigmund nahm die Auszeichnung am Mittwoch im Kinderhaus von Landrätin Marion Dammann entgegen.

Die Beki-Initiative – Beki steht für Bewusste Kinderernährung – ist eine Initiative des Landes. Seit mehr als 35 Jahren begleiten Beki-Referentinnen der verschiedenen Landratsämter Bildungseinrichtungen in Baden-Württemberg und informieren über gesunde Ernährung. Astrid Appelt ist eine von sieben Referentinnen, die für den Landkreis Lörrach zuständig sind. Gleichzeitig ist sie auch Mitarbeiterin des Osypka Kinderhauses. „Die Kinder sollen lernen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen“, erläuterte Appelt den zentralen Gedanken hinter Beki. Dafür führt sie, gemeinsam mit den Kindern, regelmäßig Projekte und Experimente zum Thema Ernährung durch, lässt die Kleinen verschiedene Lebensmittel bewusst schmecken oder deren Farbe, etwa bei roter Beete, wahrnehmen.

„Bei einem unserer großen Projekte ging es um Getreide“, sagte Appelt. Dafür seien sie und die Kinder zu Feldern spaziert, hätten verschiedene Getreidesorten begutachtet und einige Ähren mitgenommen. „Daraus haben wir selbst Mehl gemahlen und so auch den Unterschied zwischen Vollkornmehl und sehr feinem Mehl kennengelernt“, schilderte sie. Am Ende sei aus dem Mehl natürlich auch gemeinsam etwas gebacken worden. „Die Kinder sind hier täglich in Angebote zur Ernährung involviert“, sagte Leiterin Annette Sigmund. „Sie bereiten ihr Frühstück weitgehend selbst zu, schneiden Obst und Gemüse.“ Dafür dürfen auch die Zweijährigen schon Messer benutzen, immer unter Aufsicht und Anleitung von Erzieherinnen.

In der Ganztageseinrichtung mit 40 Plätzen gibt es außerdem, drinnen und draußen, ein großes Angebot an „Bewegungsbaustellen“, wie Sigmund es nennt: Das sind etwa Klettergerüste, Rutschen, Wellentreppen und Balken zum Balancieren. Bei alledem müssen die Kleinen aber nicht ganz auf Süßigkeiten verzichten. „Zum Geburtstag bringen die Eltern immer etwas Süßes und etwas Gesundes mit“, so Sigmund. So lernten die Kinder, dass Naschen in Ordnung sei, aber in Maßen und im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung. In Zeiten des Überflusses und Überangebotes sei das gar nicht so einfach, sagte Marion Dammann bei der Übergabe der Urkunde, zu der auch Bürgermeisterin Diana Stöcker, einige Kreisräte, Elternvertreter und Leiterinnen anderer Kindergärten gekommen waren. Aus diesem Grund sei es umso wichtiger, möglichst früh mit gesunder Ernährung zu beginnen. „Kinder sind Multiplikatoren und sie können das Thema an ihre Eltern herantragen, wenn sich diese nicht sowieso schon damit beschäftigen“, so die Landrätin.

Die Verleihung des Beki-Zertifikates an das Osypka-Kinderhaus solle auch eine Motivation für weitere Kindergärten und Schulen – die Initiative richtet sich an Kinder bis zur sechsten Klasse – sein, sich mit dem Thema zu befassen.

Bildungseinrichtungen mit Interesse an der Initiative können sich an Veronika Kletzmair wenden: veronika.kletzmair@loerrach-landkreis.de oder 07621/4104448.