Rheinfelden Kinderfasnacht in Nordschwaben: Sonne strahlt mit kleinen Narren um die Wette

Die Kinderfasnacht in Nordschwaben steht unter dem Motto „Tierisch wild im Zauber- und Märchenwald“. Vier Wagen nehmen am Wettbewerb teil.

Der Fasnachtsmontag war der närrische Tag für die Kinder in Adelhausen, Minseln und Nordschwaben. Dabei war nicht leicht auszumachen, wer mehr strahlte, die Sonne oder die Mädchen und Buben, die einzeln, in Gruppen samt Wägelchen zur Kinderfasnacht vor die Nordschwabener Gemeindehalle gekommen waren. Aber auch die Veranstalter von Ortsverwaltung und Turnverein waren sehr zufrieden mit diesem schönen, sonnigen Fasnachtstag.

„Tierisch wild im Zauber- und Märchenwald“ lautete das Motto der Fasnachtsveranstaltung für den Nachwuchs. Viele kleine und große Fasnächtler hatten tolle Kostüme an. Vier Wägelchen nahmen an der Prämierung teil, alle erhielten kleine Geldgeschenke. Das Schöne: Jedes der närrischen Jungen und Mädchen erhielt als Belohnung einen kleinen Sachpreis, gestiftet vom örtlichen Turnverein. Die obligatorische „heiße Wurst“ ist allerdings aus der Mode gekommen, dazu erzählt Ortsvorsteherin Rita Rübsam, die bis zur Unkenntlichkeit als „Jubiläumskäferchen“ verkleidet war: „Früher bekam jedes Kinde einen Klöpfer samt Weckchen. Doch es war so, dass dieses Geschenk zum Teil gar nicht gewünscht war. Seit ein paar Jahren bekommt jedes Kind einen Bon im Wert von 2,50 Euro und kann damit sein Lieblingsessen- oder Getränk selber bestimmen. Das ist die perfekte Lösung und kommt bestens an.“ Finanziert wird der Betrag von der Gemeinde und allen Vereinen gemeinsam.

Frohgelaunt formierte sich eine kleine, aber feine Parade, die mit den Klängen der Stadtmusik Rheinfelden vom Hallenvorplatz fast durchs ganze Dorf in die bunt dekorierte Halle zog. Ein kunterbunter Fasnachtsumzug, an dem auch viele Erwachsene gerne teilnahmen und auf deren Strecke es viele „Tankstellen“ gab. Tankstellen sind Haltestellen am Rosenmontag im Dinkelbergdorf. So werden Jung und Alt zuerst vor dem Haus von Ortsvorsteherin Rita Rübsam mit Sekt und alkoholfreien Kinderbechern verwöhnt, bei Familie Huber werden frisch gebackene Fasnachtsküchlein gereicht, bei Heidi und Georg Kuny gibt’s den legendären, nach Landfrauen-Rezept zubereiteten Eierlikör und an der letzten Station wartet das Adler-Team mit Leckereien auf. Die Großen und die Kleinen schlüpften getreu dem Motto in schöne Kostüme, um damit recht augenfällig zu zeigen: „Es ist so schön, ein Narr zu sein.“

Hoch im Kurs standen Feen, Hexen, Schlümpfe, Harry Potter, Rotkäppchen und die Nordschwabener Jäger. Zu einer ordentlichen Vorbereitung auf die Fasnacht – vor allem auf Verkleidung und Umzug – gehört bei einigen Kindern das Basteln der Masken. So haben etwa 30 Kinder ab acht Jahren fünf Wochen lang der Fasnacht entgegen gefiebert. Auf dem Programm, organisiert von der Dieter-Kaltenbach-Stiftung, stand: Maskenbau. Was sollte es werden? Eine Hexe, ein Waggis oder doch lieber ein Teufel? Es wurde emsig gearbeitet, gelacht und tatsächlich sind alle rechtzeitig fertig geworden.