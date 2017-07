Rheinfelden Kinderbetreuung wird in Rheinfelden teurer

Kinderbetreuung wird in Rheinfelden teurer

Die Rheinfelder Verwaltung will die Kitagebühren schrittweise erhöhen. Die Gründe sind vor allem höhere Ausgaben und Personalkosten.

Eltern können sich darauf einstellen, bald mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Krippen und Kindergärten zahlen zu müssen. Zunächst werden die aktuellen Beiträge zum 1. Januar 2018 um acht Prozent angehoben, in den darauffolgenden zwei Jahren sollen sie um je drei Prozent steigen. Die höheren Gebühren betreffen alle Kitas in der Stadt.