Rheinfelden Kinderbetreuung in Rheinfelden soll teurer werden

Der Sozialausschuss berät über die Erhöhung der Kindergartenbeiträge um acht Prozent, die ab Januar des nächsten Jahres gelten soll.

Die Große Kreisstadt investiert fortlaufend Millionenbeträge in den Ausbau der 20 Kitas. Sie werden aktuell von 1055 Kindern über drei und 299 unter drei Jahre besucht. Parallel dazu fordert der Personalausbau auf inzwischen 158 Stellen für 234 Mitarbeiter einen hohen Preis. In Folge dieser Entwicklung hinken die Einnahmen den steigenden Ausgaben stark hinterher. Nach wie vor nimmt Amtsleiterin Cornelia Rösner (Amt für Jugend, Familie, Senioren) in Anspruch, „die sozialsten Elternbeiträge in der Region“ zu haben. Das soll auch so bleiben. Dennoch wird jetzt über eine Erhöhung der Gebühren um acht Prozent diskutiert.

Die neuen Tarife sollen zum Januar 2018 gelten. Der Sozialausschuss wird am 4. Juli das von der Verwaltung vorgeschlagene weitere Vorgehen beraten. Vorgesehen ist, das als bewährt erachtete System der doppelten Sozialstaffelung beizubehalten. Das beinhaltet, dass sowohl die Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im Haushalt leben, eine Rolle spielt, als auch das jeweilige Jahresbruttoeinkommen.

Dabei gilt für alle Kitas das gleiche Gebührenprinzip. Über diese Regelung zeigt sich Cornelia Rösner sehr dankbar, erklärt sie auf Anfrage. Dass alle Träger der Einrichtungen und nicht nur die kommunalen sich auf einen Nenner verständigen, hält sie für „ganz wichtig“. Wie schon in der Vergangenheit geht die Verwaltung trotz immens gestiegener Betriebskosten der Einrichtungen durch Ganztagsbetrieb und weiteren Gruppen für Kinder unter drei Jahren behutsam um mit der Erhöhung der Elternbeiträge.

Dass Handlungsbedarf für die Stadt besteht, gilt als unbestritten, weil das wachsende Minus den laufenden Haushalt der Stadt stark belastet. Wie rasant sich Betriebs- und Personalkosten entwickelt haben, zeigt die Übersicht der Verwaltung. 2013 waren es im Jahr noch knapp 8,3 Millionen Euro, 2015 bereits fast 9,9 Millionen und für 2016 wird abschließend mit beinahe 11,1 Millionen gerechnet. Die Verwaltung teilt dazu mit, dass das Ziel einer Kostendeckung mit 16,1 Prozent deutlich unter dem Ziel von 18 Prozent liege. Eltern haben sich mit ihren Gebühren in den gleichen Zeiträumen mit 1,3 Millionen (15,3 Prozent der Gesamtkosten) im Jahr 2013 beteiligt. Im Vorjahr betrugen die Einnahmen aus Elternbeiträgen nicht einmal 1,8 Millionen Euro. Damit die Quote nicht weiter sinkt bei steigenden Betriebskosten, bei denen die Personalkosten anteilsmäßig mit 80 Prozent zu Buche schlagen, gilt eine Gebührenerhöhung als unausweichlich. Die Erhöhung um acht Prozent wird an der Grundstufe ausgerichtet. Die Stadt rechnet mit einer jährlichen Teuerungsrate von drei Prozent und möchte vom Prinzip der qualitativ guten Betreuung nicht abrücken. Als Kernsatz gilt: „Das Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung.“

Der Sozialausschuss und danach abschließend der Gemeinderat erhält deshalb die Empfehlung, die Beiträge auf der Grundlage der Vorschläge der kommunalen Landesverbände (Städtetag) und der Konferenz der vier Kirchen vorzugehen und sich am bisherigen Landesrichtsatz zu orientieren. Zugleich soll eine jährliche Steigerungsrate von drei Prozent (Sachkosten) zu den Folgejahren 2019 und 20 vereinbart werden.

Künftige Gebühren

Und so soll sich der Elternbeitrag verändern am Beispiel der Regelbetreuung für Kinder von drei bis sechs Jahren. Bei einem Kind zahlen Eltern bisher 97 Euro im Monat, von Januar an wären es dann 105 Euro. Wer ein Bruttoeinkommen unter 51.000 Euro im Jahr hat, zahlt für ein Kind bisher 82 Euro, künftig 89 Euro, bei weniger Einkommen reduzieren sich die Elternbeiträge weiter. Ein Kind in der gleichen Altersgruppe, das in der verlängerten Öffnungszeit betreut wird, kostet Eltern heute 121 Euro im Monat, ab Januar 131 Euro, bei Einkommen unter 51.000 Euro sieht die Rechnung so aus: von 103 auf 111 Euro. Die Ganztagsbetreuung bei einem Kind kostet derzeit 202 Euro, künftig 218, bei Ermäßigung reduziert sich der Beitrag derzeit auf 172 Euro und neu 186 Euro.