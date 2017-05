Rheinfelden Kinder organisieren Ferienprogramm im Spieldorf Herten selbst

Frühzeitig informiert das Spieldorf Herten über das Kinderferienprogramm vom 27. Juli bis 9. September.

Unter den 13 Angeboten werden Klassiker wie Schülerdisko, Markhof-Ranch und Kletterpark Lörrach beibehalten; neu sind Angebote im Wald, Klettern am Naturfelsen, Kochkurse und ein Freibadbesuch. Erstmals übernimmt das St. Josefshaus die Anmeldung.

Über die Hilfe des St. Josefshauses ist der neue Vorsitzende Simon Hohler sehr dankbar. Vergangenes Jahr versuchte der Verein, die Anmeldungen an bestimmten Tagen selbst entgegenzunehmen, was aber nicht ideal gewesen wäre. Nun können die Eltern vom 21. Juni an täglich zu den Öffnungszeiten der Pforte vorbeikommen. Früher habe die Ortsverwaltung diese Arbeit übernommen; laut Hohler sei sie aber „zu aufwendig“ geworden.

Zweite wichtige Neuerung ist die deutlich größere Beteiligung von zehn der Vereinsjugendlichen zwischen zwölf und 20 Jahren an der Programmorganisation. Ein Schritt, den Hohler im vergangenen Jahr angekündigt hatte: Luise Brombach wurde jüngst sogar als Sprecherin für den Arbeitskreis Spielplatz gewählt. Gemeinsam sammelten die Jugendlichen alte und neue Ideen und einigten sich dann demokratisch auf die diesjährigen 13 Aktionen.

Keinesfalls fehlen darf die „School is out“-Party für die Hertener Grundschüler ab acht Jahren am ersten Ferientag, 27. Juli, in der TuS-Halle. Pauline und Luise Brombach sowie Pauline Vogt organisieren die fünfte Ausgabe der Party und freuen sich, dass aus 20 inzwischen 60 Besucher geworden sind. Mittlerweile sorgten die Gäste auch selbst fürs Partyprogramm, wie zum Beispiel die „Pappkartonband“, wie Luise Brombach berichtet. Bei der „Wald-Adventure-Aktion“ mit Übernachtung vom 28.

bis 29. Juli werden maximal 30 Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren im Hertener Wald von freitags 16 Uhr bis samstags 10 Uhr zelten, grillen, spielen und eine Nachtwanderung unternehmen. Hier hat Katharina Burkart die Federführung übernommen. Das Klettern am Felsen im Albtal für Jugendliche ab elf Jahren am 31. Juli ersetzt die Kanufahrt vom vergangenen Jahr. Laut Hohler hat der Verein Kontakt zu einem Schweizer Bergführer, der die Veranstaltung leiten wird.

Am 5. und 16. August wird im St. Josefshaus gekocht: Kinder von sechs bis acht sowie von neun bis zwölf Jahren wählen Rezepte aus, kaufen die Zutaten ein, kochen und essen gemeinsam. Der Waldtag findet am 11. August statt, der Besuch der Pferde auf der Markhof-Ranch mit Kutschfahrt am 6. September. Sinn des gemeinsamen Freibadnachmittags am 12. August ist laut Hohler, „einmal ohne Eltern dort zu sein und neue Kontakte zu knüpfen“. Der Besuch findet in Zusammenarbeit mit der DLRG statt.

Unterstützt wird das Spieldorf Herten außerdem durch Angebote vom Jugendrotkreuz (Besuch auf der Wache, 3. August), vom TuS (Spiel-Sport-Spaß, 31. Juli), von der Grabbe-Clique (Kletterpark Lörrach, 28. Juli) und der Schreinerei Hertha (Workshop mit Holz, 9. August). Der Abschluss des Kinderferienprogramms ist die „große Spielplatzaktion“ in der Meranerstraße am 9. September für die ganze Familie unter anderem mit Rollenrutsche, Schminken, Workshops.

Eva Maria Eckerlin, die erstmals mit Hohler das Programm betreut und wie er Sozialpädagoge ist, betont, wie wichtig es dem Verein sei, für Herten ein eigenes Angebot auf die Beine zu stellen: „Der Weg nach Rheinfelden ist oft ein Problem, wenn beide Eltern arbeiten.“ Eingeladen sind aber auch Kinder der anderen Stadtteile und Grenzach-Wyhlen – solange die Plätze reichen.

Weitere Infos zum Kinderferienprogramm auf www.spieldorf-herten.de. Dort finden sich auch alle Details zu Uhrzeit, Treffpunkt, Anmeldung und Kosten. Die Flugblätter werden auch in den Grundschulen und Geschäften in Herten und Degerfelden verteilt.