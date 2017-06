Rheinfelden Kinder machen beim Sparkassen-Spielfest Jagd auf Buchstaben

Die Macher des Sparkassen-Spielfest haben sich für die 26. Ausgabe am 9. Juli im Europastadion neue Spiele ausgedacht.

Das Sparkassen-Spielfest im Europastadion hat eine lange Tradition. Im Juli findet die beliebte sportliche Veranstaltung bereits zum 26. Mal statt. Wer alle Spielstationen absolviert, bekommt als Dankeschön ein Überraschungsgeschenk. Beim Sparkassen-Spielfest kommen Kinder immer auf ihre Kosten. Besonders die Wasserspiele stehen erfahrungsgemäß im Sommer hoch im Kurs, da lohnt es sich die Badesachen mitzubringen.

Klaus Romeike, Vorstand Veranstaltungen im Turnverein Rheinfelden (TVR), erklärte beim Pressegespräch, dass dieses Mal an 24 Spielstationen Buchstaben gesammelt werden. Wenn die Lösungswörter auf der Spielkarte gefunden wurden, gibt es ein Überraschungsgeschenk. Auch die Eltern sind eingeladen, die Stationen zu absolvieren, und für eine Spielkarte eines Elternteils gibt es ein Extra-Eis. Die Karten nehmen auch an der Verlosung für einen Familieneintritt in den Europapark Rust teil.

Neben den sportlichen Spielstationen werden noch weitere Attraktionen wie Schwammwerfen, Hüpfburg, Wasserrutsche und Bogenschießen angeboten. Der MSV Klosterweiher bietet Modellschiff-Fahren an, die Gesamt-Jugendfeuerwehr Wasserspiele und die Schillerschule eine Malwerkstatt. Die Eichendorffschule beteiligt sich mit einem Spieletreff und der Tennisclub Rheinfelden mit Kleinfeld-Tennis. Von der Sparkasse übernimmt ein Team aus Nachwuchskräften und Auszubildenden ein Wurfspiel. Zur Eröffnung des Spielfests gibt es Vorführungen des TVR. Für Verköstigung mit ist an mehreren Standorten gesorgt.

Die Veranstaltung ist generationenübergreifend konzipiert. „Das Spielfest ist das größte Familienevent im Landkreis“, meint Romeike. Der Turnverein will dieses Jahr eine Evaluation vornehmen, um zu sehen, woher die Besucher kommen. „Ich war bei allen 26 Spielfesten dabei“, erzählt Hans Raab vom Sparkassen-Marketing. Das Spielfest war 1990 anlässlich des 75-jährigen Sparkassenjubiläums in Rheinfelden initiiert worden. „Für uns ist es wichtig, dass der TVR als Ansprechpartner immer wieder dazu bereit ist, sonst würde etwas in Rheinfelden fehlen.“ Mit dem Fest wolle die Sparkasse zeigen, dass sie sich auch für die Jugend und den Sport einsetze. In der Filiale am Friedrichplatz werden bis zum Spielfest eine Ausstellung mit Fotos früherer Spielfeste gezeigt, weitere Bilder, die einen Eindruck verschaffen, sind auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.

Das 26. Sparkassen-Spielfest findet am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 16 Uhr im Europastadion statt. Eintritt ist kostenlos.