Rheinfelden Kinder erlernen im Ferienprogramm die Kunst des Airbrushens

Während des Kinderferienprogramms bietet Lars Roggendorf einen Airbrush-Kurs in der Volkshochschule Rheinfelden an.

Lautes Lachen und der Geruch von Farbe empfangen einen, wenn man das Untergeschoss der VHS betritt. Hier findet seit Montag im Rahmen des Kinderferienprogramms der Airbrush-Kurs von Lars Roggendorf statt. Die Kinder lassen mit einem so genannten Luftpinsel ihrer Kreativität freien Lauf. Zu Beginn dürfen die vier Teilnehmer frei malen und ausprobieren.

„Gar nicht so einfach“, stellt Leony (11) verwundert fest. Es wird viel nachgefragt und auch gelacht. Die Kinder sind fröhlich und zeigen Interesse. Roggendorf schaut den jungen Künstlern über die Schulter und erklärt, wie sie ihre Technik verbessern können und was zu beachten ist. Danach reinigen alle ihre Geräte ordentlich unter Anleitung von Roggendorf mit Wattestäbchen und einer speziellen Lösung.

Später werden zur Übung vorgefertigte Schablonen benutzt, die Roggendorf mitgebracht und selbst hergestellt hat, zum Beispiel einen Totenkopf. Als die Teilnehmer diesen sehen, sind sie hellauf begeistert. „Die groben Linien werden mit der Schablone gemalt, die Feinheiten dann Freihand“, erklärt er. Roggendorf, der diesen Kurs schon zum vierten Mal anbietet, hat die gesamte Ausrüstung selbst mitgebracht. Dazu gehören neben den Schablonen auch die Geräte und die Farbe. Am Ende des Kurses werden die Teilnehmer mit einem fertigen Bild nach Hause gehen. Das Motiv hat er ihnen, trotz der großen Neugierde, aber noch nicht gezeigt.

„Wie ich auf diese Maltechnik aufmerksam wurde, weiß ich nicht mehr. In den 1980er Jahren war es ein richtiger Trend und für mich der Einstieg zu meinem Grafikdesignstudium“, erzählt er. Er selbst hat Airbrush in einem Kurs gelernt, an dem er damals teilnahm. Zur Technik selbst erklärt er, dass die Farbe erst vernebelt und dann gesprüht wird. Auf einen Farbtropfen kommen zwei bis drei Tropfen Wasser. „Es ist eine feine Art zu sprühen. Eine Sprühdose macht prinzipiell das gleiche, nur nicht so präzise“, erklärt er.

Das Interesse an dem Kurs hat mit der Zeit nachgelassen. „Es ist nicht mehr so gefragt, weil man Airbrush jetzt in verschiedenen Computerprogrammen benutzen kann, ohne großen Aufwand“, meint Lars Roggendorf. Er fügt hinzu, dass es mit den Pistolen noch richtige Handarbeit ist.

Privat kommt er heute nicht mehr so oft dazu, selbst zu malen, und auch beruflich spielt es keine Rolle mehr, da er nun in einem Hotel tätig ist. Aber er möchte den Kurs nächstes Jahr auf jeden Fall wieder anbieten, wenn es gewünscht wird.