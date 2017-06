vor 10 Stunden Horatio Gollin Rheinfelden Kinder des Rheinfelder Kindergarten St. Michael zeigen Händchen für Kräuter

Die Urban-Gardening-Gruppe in der Metzgergrube erhält junge Verstärkung – Die Kiga-Gruppe "Regenwürmer" legte ein Beet im Stadtgärtle an. Darin gedeiht nun von Petersilie über Schnittlauch bis Rosmarin so fast alles, was in ein gesundes Essen gehört.