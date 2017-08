Rheinfelden "Kids for Champions" in Eichsel: Fußballtalente werden selbst zum Spielball

"Kids for Champions" in Eichsel: Fußballtalente werden selbst zum Spielball

Das Fußballcamp "Kids for Champions" von Ex-Fußballprofi Frank Elser machte am Wochenende Halt in Eichsel. 47 Kids lernten Tipps und Tricks von den Profis – doch bei allem Training kam auch der Spaß natürlich nicht zu kurz.

Zum zweiten Mal fand am Wochenende in Eichsel ein „Kids for Champions Fußballcamp“ statt. Organisiert wurde es von der gleichnamigen Fußballschule von Ex-Fußballprofi Frank Elser und vom Eichsler Baggerbetrieb Sandro Röse.

Robby Török, der Sohn von Frank Elser, leitete die Veranstaltung als Trainer. 47 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 15 Jahren machten mit. Alle Tage begannen mit Aufwärmübungen. Da die besten Teilnehmer im kommenden Jahr nach Rust in den Europa-Park eingeladen werden, ging es an diesem Tag schon mit der Qualifikation los.

Für jede Altersklasse wurden über das Wochenende hinweg je drei Teilnehmer ermittelt, die Champions in den Kategorien Wendigkeit, Elfmeter, Scharfschuss, Zielschuss, Fußball-Biathlon, Speed-Koordination sind. Ein besonderer Spaß war am Sonntag das Bubble-Soccer-Turnier.

Hier spielen vier Personen, zwei Teams, in großen Luftblasen gegeneinander: Ein Elternteil zusammen mit einem Kind. Robby Török, der Sportmanagement studiert und die Trainerlizenz C hat, erklärte das Motto: „Jedes Kind an jedem Tag ein bisschen besser zu machen.“ Dafür müssen diese nicht unbedingt einem Fußballverein angehören. Es gehe darum, „Freude am Sport zu gewinnen“.

Zwar sei man mit solchen Veranstaltungen auch auf Suche nach Talenten für die Bundesliga, aber die Chance, aufzufallen, sei recht klein. Ungefähr 28 000 Kinder hätten bisher an solchen Lagern teilgenommen. Török erklärt, dass es davon zwei geschafft hätten, einer in Österreich in der Bundesliga und einer bei Eintracht Frankfurt. Die fünf besten Teilnehmer bei dieser Veranstaltung waren Benjamin Hinderer, Colin Blatter, Elias Skrabania, Malwin Dreger und Manuel Pragger.