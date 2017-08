Rheinfelden Kickhüsli in Karsau wird am Wochenende zur Konzertbühne

Kickhüsli in Karsau wird am Wochenende zur Konzertbühne

Rock- und Jazzfans kommen am Wochenende beim alten Sportplatz in Karsau auf ihre Kosten. Was dort alles geboten wird, erfahren Sie hier.

Auf dem alten Sportplatz ist am Samstag, 19. August, mit „Ottos-Kickhüsli-Open-Air-Konzert“ eine große Rock-Party beim Kickhüsli in Karsau angesagt. Die mittlerweile weit über die Region hinaus bekannte Rockband Station Four bereitet ab 19 Uhr mit Rock-Klassikern ein musikalisches Feuerwerk.

Die Zuhörer erleben dabei Meilensteine der Rock-Geschichte, werden doch Titel von Größen wie Cream, Gary Moore, Rolling Stones, Uriah Heep und Pink Floyd präsentiert, wie es in einer Pressemitteilung des SV Karsau heißt. Die Besucher können sich sowohl auf Originalinterpretationen mit Heiko Trefzger (Gesang, Bluesharp, Hammond-Orgel), Uwe Tittmann (Gitarre), Björn Bellmann (Bass, Gesang) und Tobias Koch (Schlagzeug) als auch auf komplette Neuarrangements bekannter Songs freuen.

Die Band hat sich in der Vergangenheit einen Namen dafür gemacht, mit recht außergewöhnlichen Einlagen und Effekten ihr Publikum zu überraschen. Hierfür standen auch oft Gastmusiker auf der Bühne, die Station Four spontan in ihr Programm integriert hat. Diesmal hat sich die Band unter dem Motto „Station four & friends“ angekündigt.

Da Vinyl als Tonträger wieder in aller Munde ist, wird es im Vorfeld eine Plattenbörse geben. Hierfür werden ab 17 Uhr Tische zur Verfügung gestellt, wo Schallplatten angeboten werden können. Die Teilnahme für Anbieter ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung, doch eine Reservierung per Nachricht an www.facebook.de/stationfour ist vorteilhaft und aufgrund der großen Anfrage von Vorteil. Für das leibliche Wohl sorgt Wirt Otto vom Kickhüsli Karsau.

Am Sonntagmorgen, 20. August, geht es ab 11 Uhr mit einer Jazz-Matinee auf dem alten Sportplatz weiter. Die Redhouse Gang trägt alte und neuere Jazz-Standards vor. Bei beiden Konzerten wird kein Eintritt erhoben, Spenden werden aber gerne entgegengenommen, teilen die Veranstalter mit.