Rheinfelden Keine Stellplätze: Camper lassen Rheinfelden links liegen

Sommerzeit ist Campingzeit. In Rheinfelden finden Wohnwagen-Urlauber aber nach wie vor keinen offiziellen Stellplatz für ihr mobiles Zuhause. Die nächsten Stellplätze gibt es etwa in Bad Säckingen, Lörrach und Maulburg.

Bedarf bestünde laut Tourismusleiterin Gabriele Zissel aber auch in Rheinfelden. Beziffern lasse sich dieser zwar nicht, man könne aber davon ausgehen, dass ein Wohnwagenstellplatz genutzt würde. So ein Platz müsste mindestens über einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss sowie eine Entsorgungsmöglichkeit für den Inhalt der mobilen Toiletten verfügen, erklärt Gabriele Zissel.

Die Größe des Abstellplatzes sei nicht so bedeutend, er müsse nicht riesig sein; viel wichtiger seien etwa ein attraktives Umfeld, Schatten und eine gute Anbindung. Ein Stellplatz in der Nähe des Schwimmbads wäre beispielsweise vorstellbar, sagt Gabriele Zissel, gibt aber zu bedenken: „So ein Platz müsste natürlich auch geputzt und gewartet werden, man kann ihn nicht einfach sich selbst überlassen.“

Dass sich dieser Aufwand lohnen würde, davon ist Paul Renz (CDU) überzeugt, der sich mit seiner Fraktion vor Jahren schon einmal für einen Wohnmobilstellplatz in Rheinfelden eingesetzt hat. Schließlich würden Camping-Urlauber auch die Geschäfte und die Gastronomie in der Innenstadt nutzen. Der Platz dürfe daher nicht zu weit vom Zentrum entfernt sein.

Vonseiten der Stadt sei ein solcher Stellplatz derzeit aber kein Thema, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Lauer auf Nachfrage. Laut Renz wolle die CDU das Thema jedoch früher oder später wieder aufgreifen. Auch Zissel betont, dass man an dem Thema dranbleiben werde, schließlich sei ein Wohnmobilstellplatz als mittelfristiges Ziel im touristischen Konzept der Stadt angesetzt.

Bis dahin müssen Wohnwagenfahrer auf die Stellplätze in den umliegenden Ortschaften ausweichen. Sofern sie ihren Wagen aber einfach nur parken möchten, ist das auch ohne speziellen Stellplatz möglich.

Laut Ordnungsamtsleiter Dominic Rago darf ein Wohnwagen für maximal zwei Wochen auf öffentlichem Park- und Verkehrsraum abgestellt werden, wenn das Parken von Wohnwagen dort nicht durch Verkehrszeichen (etwa Parken nur für Pkw oder einer Gewichtsbeschränkung) oder eine Markierung (Parkbucht) verboten ist. „Grundsätzlich muss natürlich so geparkt werden, dass keine Behinderung, etwa bei der Sicht an einer Kreuzung, oder Beeinträchtigungen für Dritte vorliegen“, so Rago weiter. Zudem muss das Fahrzeug zugelassen sein. Gerade in Wohngebieten gäbe es in Rheinfelden in dieser Hinsicht immer wieder Probleme und Verstöße, weil Wohnwagen den ohnehin knappen Parkraum belegen.

Wie sieht es in den Nachbargemeinden aus?