Rheinfelden Keine Lust auf die Hochzeit: Polizei Rheinfelden erlebt Vermisstenfall der besonderen Art

Weil ein Mann keine Lust auf die eigene Hochzeit hat, flieht er vor der Festgesellschaft und wird als vermisst gemeldet. Für die Polizei in Rheinfelden entwickelt sich anschließend ein Katz-und-Maus-Spiel der anderen Art.

Ein Vermisstenfall der besonderen Art hat die Polizei Rheinfelden über die Ostertage beschäftigt. Am Gründonnerstagabend hatte eine junge Frau den Beamten laut der Pressemitteilung der Polizei ihren Bruder als vermisst gemeldet. Nach einer Befragung der Frau und deren Familien sowie der Durchsuchung mehrerer Gebäude stellte sich heraus: Der vermeintlich Vermisste hatte sich bereits am Vormittag in ein Krankenhaus begeben, wofür er laut Polizei "seinen eigenen, ganz persönlichen Grund hatte".Dieser Grund sei eine Flucht vor der am gleichen Tag stattfindenden Hochzeit gewesen, "auf die er nicht die geringste Lust verspürte", so die Polizei weiter. Um diesen Grund zu verbergen, verschwand der Mann und ließ sich später von einem Bekannten abholen. Als ihn die Hochzeitsgesellschaft dort fand, wurde er zur Rede gestellt. Daraufhin flüchtete der Mann abends erneut und tauchte unter. Bei der Polizei meldete er sich schließlich selbst und teilte seinen Aufenthaltsort mit.Die Beamten sprachen schließlich mit dem Mann. "Dies tat dem Nicht-Heiratswilligen gut und er wollte anschließend noch etwas Zeit haben, um mit sich ins Reine zu kommen", so die Polizei. Unbekannt ist, wie die Geschichte ausging. Der Bericht der Polizei schließt mit den Worten: "Zumindest ging über Ostern kein weiterer Anruf mehr ein."