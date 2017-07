Rheinfelden Katze wird zur Leseratte: Buchhandlung Merkel hat einen neuen Stammgast

Ein schwarz-weißes Kätzchen ist seit kurzem Stammgast in der Buchhandlung Merkel. Wie die Kunden darauf reagieren, lesen Sie hier.

Seit ein paar Monaten hat die Buchhandlung Merkel einen ganz besonderen Stammgast: Drei- bis viermal in der Woche spaziert ein schwarz-weißes Kätzchen in den Laden in der Karlstraße, inspiziert die Regale oder sucht sich einen schönen Platz zum Schlafen.

Die Schwestern Antonia und Patricia Merkel freuen sich über ihren unbekannten Gast, genauso wie die Kunden. Unerfreuliche Zusammentreffen, etwa mit Hunden, gab es bisher keine. „Es fing damit an, dass die Katze an einem Wochenende auf dem Teppich vor der Tür des Ladens lag“, erzählt Antonia Merkel. Danach sei sie irgendwann mal einfach mit reingekommen. „Sie hat einen Rundgang durch den Laden gemacht und sich dann unter den Tisch mit den Büchern gelegt.“ Seither laufe es immer nach diesem Schema ab. Die Mieze kommt rein, inspiziert alles und legt sich dann unter den Tisch – oder, gerade an heißen Tagen, hinter ein Regal. „Wir müssen aufpassen, dass wir sie abends nicht aus Versehen mal einschließen“, erzählt Patricia Merkel.

Manchmal müsse sie „mit Engelszungen“ aus dem kühlen Plätzchen hervorgelockt werden. Ansonsten mache die Katze aber keinerlei Probleme, ganz im Gegenteil: „Wir freuen uns, wenn sie kommt“, sagen die Schwestern. Auch die Kunden hätten bislang durchweg positiv reagiert und sich über den felligen Besucher gefreut. „Die Katze ist friedlich und neugierig, aber nicht aufdringlich“, sagt Antonia Merkel. Vielleicht ist sie auch ein bisschen eitel, zumindest schaut sie sich laut der Schwestern gerne in dem Spiegel an, der in der Buchhandlung steht.

Gefüttert wird die Katze im Laden nicht, aber „manchmal bekommt sie ein paar Leckerli“, sagt Patricia Merkel, die selbst zwei Katzen zu Hause hat. Wie das Kätzchen heißt und wem es gehört, wissen die beiden nicht. „Ich habe sie aber früher schon ein paar mal hier im Quartier gesehen, sie ist auf jeden Fall hier zu Hause“, sagt Patricia Merkel. Zu Ehren des neuen Stammgastes hat sie kürzlich ein passendes Buch in ihr Sortiment aufgenommen. Ein Bildband mit dem Titel „Frauen und ihre Katzen“.