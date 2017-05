Seit fünf Jahren fährt Nico Dercho für den Opel- und Kadettclub Kartrennen, Anfang des Jahres wurde er bei der Motorsport-Gala des ADAC Südbaden für seine Leistungen auf der Piste geehrt. Grund genug, dem Nachwuchstalent auf der Kartbahn in der Schildgasse einen Besuch abzustatten. Unsere Mitarbeiterin Ramona Rücker hat es sogar gewagt, ein Rennen gegen ihn zu fahren.

Der schwache Geruch von Öl. Trotz Helm und Sturmkappe ist es ein kleines bisschen kalt. Langsam schmerzen die Arme, es wird immer schwerer, das Lenkrad festzuhalten. Ein letztes Mal um die Kurve schlittern. Die Reifen quietschen auf dem Kunststoffboden. Dann gehen die Lichter an. Natürlich treffe ich als Zweite in der „Boxengasse“ ein. Mit leicht schmerzenden Händen steige ich aus dem kleinen Fahrgestell aus und nehme den Helm ab. Servolenkung ist nun mal schon was anderes.

Scheinbar völlig unangestrengt steht mir der 15-jährige Nachwuchs-Kartfahrer Nico Dercho mit seinen Sporthandschuhen gegenüber. Seit 2012 fährt er für den Opel- und Kadettclub Rheinfelden. „Die Geschwindigkeit hat mich schon damals im Auto gereizt, wenn der Papa auf der Autobahn mal so richtig Gas gegeben hat.“ Durch die Bekanntschaft seiner Mutter, die mittlerweile Jugendkartleiterin ist, mit Vorstandsmitglied Harald Baumgartner, kam er dann zum Kartfahren. Fußball hat der Realschüler auch einmal gespielt, aber dann schnell wieder aufgegeben.

Jede Kartbahn ist anders

Zum Glück kann man wohl sagen. Mit 20 Sekunden Bestzeit hat er mich mehr als einmal überrundet. „Beim Indoorfahren ist es das Genaue, das mich so anreizt.“ Jede Bahn und jede Kurve seien anders, deswegen müsse man erst einmal abtasten, wie schnell man fahren könne, ohne zu schlittern oder sich zu drehen. Das ist auch Nicos Tipp an mich: langsam fahren. Das muss er mir nicht zweimal sagen, mit knapp einer Minute krieche ich bei meiner ersten Runde nur so dahin. Neben dem Indoorfahren, das Nico erst seit ungefähr einem Jahr macht, ist er Leidenschaftlicher Outdoorfahrer. „Da kann ich dann schon mal ordentlich Gas geben.“

Bis zu 60 Stundenkilometer fährt ein solches Kart. Ob es dann nicht auch einmal zu Unfällen kommt? „Einmal hab ich mich bei einem Rennen, das eineinhalb Stunden dauerte, bei einer Kurve überschätzt und bin in die umliegenden Reifen gefahren, der hinter mir dann natürlich gleich mit, aber es gab nur ein paar blaue Flecken.“ Bis zu drei Stunden trainieren die Talente zweimal die Woche. Beim Training ist Nico ziemlich selbstständig. „Wir stellen uns Pylonen, also Hütchen, auf, um die wir fahren müssen.“ Beim Kartfahren gibt es nämlich Zeitabzüge, wenn der Fahrer eines dieser Hütchen umfährt.

Tipps gibt es dann aber auch von Mutter Swetlana Metzger. Diese findet es nicht komisch, den eigenen Sohn mitzutrainieren: „Ab und zu anstrengend, wie Zuhause eben.“ Allein im letzten Jahr konnte Nico beim Rennen in Südbaden das dritte Treppchen besteigen und wurde dadurch für die baden-württembergische Meisterschaft qualifiziert. Deswegen wurde er auch auf der Motorsport-Gala des ADAC geehrt. Trotzdem ist er sich nicht zu schade, mit mir in die Karts zu steigen. „Ich lasse es drei Runden langsam angehen und fahre dann richtig los.“ Ja, das habe ich zweifelsohne gemerkt. Da ist echte Fahrpraxis wohl gar nicht so wichtig.

Wenn Nico dann mal seinen Führerschein macht, könne er leider keinesfalls mehr durchgehend Gas geben. „Man muss sich alles aneignen, Autofahren gehört auch dazu.“ Als wir nach den nur kurzen neun Minuten – echte Kart-Rennen gehen schon einmal bis zu zwei oder drei Stunden – am Fahrbahnrand stehen und er mit seinem Helm, der Sturmkappe und den Handschuhen die Bestzeitliste anschaut, war ich mit meinen 30 Sekunden vielleicht ja gar nicht so weit ab vom Schuss.