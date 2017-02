Rheinfelden Karsauer Narrenzunft krönt ihre Moschtbirekönigin

"Chiara I." heißt sie – die neue und 50. Moschtbierekönigin der Karsauer Narrenzunft. Bei der Parade am Wochenende in der Sonnrainhalle waren auch viele ehemalige "Hoheiten" zugegen.

Rheinfelden – Es war wieder einmal die Nacht der Königin: „Chiara I.“ und Marschall Hanspeter empfingen am Freitagabend zahlreiche Gäste. Es ist Tradition, dass die Narrenzunft Karsau zur königlichen Parade in die Sonnrainhalle einlädt.

Apropos "Sonnrainhalle": Der Name scheint noch nicht in allen Köpfen zu sein, deshalb hatte Ortsvorsteher Jürgen Räuber eine Bitte an Chiara und ihr närrisches Volk: „Im Gemeindeblatt, im Narrenfahrplan und sogar in der Einladung, die Du mir geschickt hast: Mehrzweckhalle, Mehrzweckhalle. Da fliegt einem Markgräfler, wie ich einer bin, jo d'Hörnerchappe vom Kopf. Sonnrainhalle heißt jetzt das noble Haus, merket Euch das jetzt mol, ihr Narre!"

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt war auch mit dabei und stellte gleich zu Beginn klar: „Heute will ich nicht über Karsau sticheln, sondern stattdessen lieber nur Moschtbiresaft picheln. Auf Königin Chiara I., die lassen wir hoch leben.“ Das taten die vielen Gäste dann auch, darunter alle Karsauer Vereine und Freunde aus Rheinfelden und Minseln. Die Gratulanten hatten neben kessen Sprüchen, Küsschen und Umarmungen auch Geschenke dabei. Viele sogar passend zum Lieblingsthema der Königin, der weißen Katze „Hello Kitty“. So bekam die Moschtbirekönigin etwa einen gläsernen Ring und einen Blumenstrauß in Pink.

Die Moschtbiremusik und der Fanfarenzug sorgten für den passenden Klang und die Wagenbauer lüfteten stolz das Geheimnis des diesjährigen Königinnenwagens: Hingucker ist nicht nur die große, goldene Krone, in der Chiara I. durch die Straßen gefahren wird. 49 bunte Blumen symbolisieren zudem alle bisherigen Moschtbireköniginnen, auf jeder Blume steht ein Name.

Viele ehemalige Königinnen da

Zunftmeister Martin Klein hatte eine Überraschung parat: In der Sonnrainhalle saßen ganz viele ehemalige Moschtbireköniginnen. Von den 49 fehlten nur etwa zehn Frauen, eine ist zwischenzeitlich verstorben. Sie alle sind zudem eingeladen, am Fasnachtsonntag beim grenzüberschreitenden Umzug bei der Karsauer Narrenzunft mitzulaufen. Manche ehemalige Moschtbirekönigin kam von weit her, die erste aus dem Jahr 1964 ist Heidi Graß, geborene Märkle. Auch Cornelia Rösner regierte einst im Moschtbireland, im Jahr 1975 als „Conny I.“ zusammen mit Marschall Walter Hienerwadel.

Zunftmeister Martin Klein gab am Freitagabend eine Neuerung bekannt: Die Narrenzunft Karsau wird ab sofort auch die Fasnächtler ehren, die zwischen 30 Jahren und 50 Jahren aktiv mitmachen. Bislang wurden aktive Mitglieder für 20 Jahre ausgezeichnet. In Zukunft gibt es für die Geehrten zwischen 30 und 39 Jahren Fasnachtszugehörigkeit die Bronzene Ehrennadel, für 40 bis 49 Jahre die Silberne – und die Goldene Ehrennadel ab 50 Jahren aktiver Fasnacht.

Ehrungen: Beim diesjährigen Königinnenempfang wurde für 49 Jahre Treue Rolf Hönicke geehrt, 48 Jahre sind es bei Sigi Scheu und jeweils 46 Jahre bei Karlheinz Forster, Kurt Schneeberger und Uwe Wenk. 45 Jahre bei Sylvia Rössler und Marietta Wenk. Joachim Knapps (44), Astrid Braun, Franz Reichle und Hanspeter Eschbach (je 42), Karin Meier, Friedrich Markus (39), Norbert Schmidt, Paul Tarnowski, Susanne Huse (38), Iris Frommherz, Reiner Trüby (37), Martina Forster, Nicola Metzger, Armin Boehler, Alois Siebold, Dieter Krause (36), Astrid Knapps (35), Jörg Käser, Anita Wagener-Keller, Kurt Schmidt (34), Anja Schmidt (33), Sven Berger, Hartmut Meier, Frank Müller (32), Gerd Frommherz, Monika Friedrich und Nick O`Reily (31).

Moschtbireköniginnen

Die 50 bisherigen Moschtbireköniginnen (mit Mädchennamen): Heidi Märkle, Irmgard Jäger, Ursula Gailer, Rosi Markoni, Marita Gentili, Ursula Heider, Marianne Rüttnauer, Elfi Brugger, Cornelia Bosch, Hannelore Engelhardt, Carmen Formella, Petra Lützelschwab, Ursula Paul, Hannelore Tschira, Silvia Wagner, Dunja Rütschle, Susanne Huse, Petra Rösch, Annette Brombach, Verona Mutter, Anita Keller, Angela Roniger, Ute Lutz, Susanne Friedrich, Elke Frank, Sandra Stark, Erika Bär, Elke Barde, Kerstin Blank, Sylke Brugger, Manuela Wick, Stefanie Neumann, Tanja Nann, Katja Sommer, Yvonne Fischer, Helena Baier, Kerstin Rössler, Simone Schmidt, Miriam Forster, Sina Burkhardt, Kerstin Becker, Christina Acker, Laura Braun, Lucia Molin, Kathrin Siebold, Sabrina Markoni, Angelika Bromach, Laura Bohsung, Monika Reichle und Chiara Huse.