Rheinfelden Karsau wird zum Mekka für Musikfans

Eine Plattenbörse sowie Rock- und Jazzkonzerte locken zahlreiche Besucher am Wochenende zum Kick-Hüsli beim alten Sportplatz.

Für das vergangene Wochenende hatten sich „Auf dem Berg“ in Karsau namhafte Musiker aus Rheinfelden und der Region einquartiert. Zum Sommerknüller wurden am Samstag die Konzerte der Rockbands „Nico & friends“ und „Station Four“ sowie am Sonntag die Jazz-Matinee der „Redhouse Gang“. Das kleine Musikfestival auf dem alten Sportplatz, direkt neben dem Kick-Hüsli, mit dem Wirt und Organisator Otto Busch war ein Erfolg auf der ganzen Linie.

„Viele Zuschauer, gute Stimmung, klasse Musik“, lautete das Resümee des Veranstalters, der das zweitägige Sommerkonzert für alle Daheimgebliebenen extra ins Leben gerufen hatte. Und Otto Busch gab gegenüber unserer Zeitung bekannt, er werde der Wirt, der Pächter, auch der neuen Vereinsgaststätte des SV Karsau sein. Und, so Otto Busch: „Wenn alles gut läuft, wird das neue Vereinsheim, und somit die Vereinsgaststätte, Anfang November dieses Jahres eröffnet.“

Das Konzertwochenende auf dem alten Sportplatz erlangte noch eine Besonderheit: Am Samstag gab es im Vorfeld erstmals eine Schallplattenbörse in Karsau. Sigi Fester war der einzige Aussteller, er hatte um die 400 Platten, von Johnny Cash über die Beatles, Slade, Tina Turner bis zu Harry Belafonte und Heinz Erhard mit dabei. „Da Vinyl – das ist das Material, aus dem die Schallplatten sind – als Tonträger derzeit wieder in aller Munde ist, gibt es immer mehr Interessierte“, weiß nicht nur Sigi Fester. Und Jimmy, ein Schallplattensammler aus Grenzach-Wyhlen, entdeckte gleich 20 Langspielplatten, die er dann mit nach Hause nahm. Die Konzerte waren sehr gut besucht: Als Bühne hielt ein großer Tieflader her, das Dach bestand aus einem aufblasbaren, schwarzen Zelt.

Zum Knüller wurde das Rockkonzert der Station Four mit Uwe Tittmann, Björn Bellmann, Heiko Trefzger und Tobias Koch. Bis kurz vor Mitternacht huldigten die Musiker den Rocklegenden Rolling Stones, Deep Purple, Eric Clapton, Chuck Berry und vielen mehr.

„I can't get no“, „Angie“, „Born to be wild“, „Smoke on the water“ – Hits, die heute wohl mit Unsterblichkeit ausgestattet sind. Mit der Band “Nico & friends“ war zu Beginn des Konzertereignisses eine Vorband zu hören. Nico Kopitz, seine Schwester Teresa Kopitz (Sängerin), Max Noller, Benny Fuchs und Fabian Potschies haben sich ebenfalls dem Rock verschrieben, sie haben sich aufgrund der Tatsache, dass im Oktober dieses Jahres ein Freund heiratet, zur Band formiert. Sonntagvormittag: strahlend blauer Himmel und viel Sonnenschein, dazu der passende Jazz-Sound der Redhouse Gang mit Eckhart Hanser, Steffen und Andrea Markoni (Sängerin), Frank Hanser, Rudi Wahl, Stefan Oswald und Javier Montero Castillo. Was bleibt zu sagen: Ein gemischtes Musikerlebnis unter freiem Himmel mit viel Urlaubs-Feeling.

