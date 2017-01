Rheinfelden Karsau hofft auf Fördermittel für Trotte

Gebäude muss saniert werden. Minister für ländlichen Raum antwortet auf Anfrage des Abgeordneten Rainer Stickelberger.

Um die Trotte in Karsau modernisieren zu können, braucht es eine kräftige Finanzspritze. Die könnte nun vom Land kommen: Der Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger (SPD) hat sich diesbezüglich an den Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, gewandt. Dieser schlägt zwei Fördertöpfe vor. Zum einen sei die Kelter über die Landschaftspflegerrichtlinie förderfähig. Alternativ käme auch ein Antrag bei der Streuobstprojektförderung infrage, so Hauck. Stickelberger freut sich über die grundsätzlich positive Antwort. „Es wird deutlich, dass im Ministerium die Bedeutung der Trotte für den Erhalt der wunderschönen Kulturlandschaft des Dinkelbergs erkannt und die hier geleistete Arbeit wertgeschätzt wird.“

Auch Ortsvorsteher Jürgen Räuber ist optimistisch und sieht in der Antwort ein positives Signal. „Interessant scheint mir vor allem die aufgezeigte Alternative eines Projektantrages zur Streuobstförderung des Ministeriums zu sein“, so Räuber. Er will erneut bei der Stadt vorsprechen, damit für die Trotte Mittel in den Investitionshaushalt 2018 eingestellt werden. Wichtig ist ihm, dass „wir jetzt nicht nur fordern, sondern zugleich auch Fördermöglichkeiten aufzeigen können“, äußert sich der Ortsvorsteher.