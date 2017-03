Rheinfelden Karsau feiert 2018 seinen 800. Geburtstag  ist aber vermutlich viel älter

Vor 800 Jahren wurde der Rheinfelder Ortsteil Karsau erstmals urkundlich erwähnt. Die Verwaltung sucht freiwillige Helfer für das Jubiläum.

Neben Adelhausen (in diesem Jahr 825 Jahre) und Nordschwaben (750 Jahre) erwartet auch die Gemeinde Karsau ein Ortsjubiläum. Ob das 800-jährige Bestehen im Jahr 2018 oder 2019 zu feiern ist, hängt von der Sichtweise, Leseart und Auslegung ab. Am Dienstagabend erläuterte Ortsvorsteher Jürgen Räuber den Sachverhalt.

Am Ratstisch ist man sich einig, dass das Ortsjubiläum in einem Jahr stattfindet. Des Ortsvorstehers Erklärung: „Das Jahr 1218, in das die Ersterwähnung von Beuggen fällt, ist aus ortsverwaltungsseitiger Sicht die historisch älteste Zahlenangabe und damit als Grundlage für ein in das Jahr 2018 fallendes Ortsjubiläum 800 Jahre Beuggen, Karsau und Riedmatt heranzuziehen.“

Mit Blick auf das Jahr 2018 verdeutlichte der Ortsvorsteher: „Fakt ist, die Ortsverwaltung, also ich und die beiden Mitarbeiterinnen, können das Jubiläum nicht alleine schultern. Ich rede mit der Stadtverwaltung und gehe an die Vereine, Schule und Kirchen. Wir brauchen Macher, Leute, die sich mit unserer Gemeinde identifizieren und wir brauchen Geld, denn zum Nulltarif gibt es nichts“.

Ortsvorsteher Jürgen Räuber ist zuversichtlich, er berichtete davon, dass der örtliche Musikverein bereits seine Mithilfe signalisiert habe. Fürs Jubiläum sollen verschiedene Arbeitsgruppen gebildet werden. Wenn er die gewünschte Resonanz erkennen könne, könnten weitere Gespräche geführt werden. Ortschaftsrat Uwe Wenk betonte: „Weniger ist mehr, wir sollten uns auf einzelne Sachen konzentrieren und rechtzeitig beginnen.“ Der Ortsvorsteher zeigte sich überzeugt: „Ich denke, dass es möglich ist, mit 3700 Einwohnern etwas auf die Beine zu stellen“, sagte Jürgen Räuber.

Wieso Karsau vermutlich viel älter als 800 Jahre ist

Jürgen Räuber legte den geschichtlichen Hintergrund des Ortsteils Karsau dar.