Rheinfelden Karsau als "gallisches Dorf": Empörung über Äußerung im Ortschaftsrat

Die Feuerwehrabteilung Karsau will nicht in das geplante zentrale Gerätehaus ziehen. Jetzt sorgte bei der jüngsten Sitzung ein Vergleich von Stadtkommandant Dietmar Müller für Unmut unter den Ortschaftsräten.

Unmut herrschte im Ortschaftsrat über eine Aussage von Stadtkommandant Dietmar Müller Aussage zur Karsauer Feuerwehrabteilung, die nicht in ein zentrales Feuerwehrgerätehaus einziehen will. Die Aussage des Stadtkommandanten Dietmar Müller, dass ihm der Karsauer Widerstand gegen einen Einzug ins zentrale Feuerwehrhaus wie das „kleine gallische Dorf“ aus den Asterix-Comics vorkäme, wurde mit Empörung aufgenommen.

„Das war eine Unverschämtheit“, entfuhr es Ortsvorsteher Jürgen Räuber (SPD). Stadtkommandant Müller hatte auf Abteilungskommandanten Sascha Schmidt reagiert, der geäußert hatte, dass für einen Umzug der Karsauer Abteilung keine guten Gründe vorlägen und die Karsauer Abteilung nicht mit den Abteilungen Herten, Nollingen und Rheinfelden ins geplante zentrale Feuerwehrgerätehaus einziehen, sondern am Standort Karsau verbleiben wolle.

Ortschaftsrätin Gabriela Rüsch meinte, dass Müller in der Zeitung angeregt habe, mit den Jugendlichen in der Abteilung zu sprechen, die einem Umzug offen gegenüberstünden. Rüsch erklärte, sie habe das getan, und berichtete, dass diese auch nicht begeistert vom Umzug wären und nur umzögen, wenn sie müssten. „Die Jugendlichen gehen auch jetzt schon zu Übungen nach Rheinfelden.“ Zur öffentliche Kritik Müllers, dass sich die Karsauer Abteilung nicht abschotten solle und auch selbstkritisch die Verhältnisse bei der Tagesalarmsicherheit betrachten solle, sagte Rüsch, dass sie die Jugendlichen auch zur Tagesalarmbereitschaft befragt habe. „Die konnten sofort sechs Aktive nennen, die durch zwei Kameraden aus anderen Abteilungen verstärkt werden. Die Zusammenarbeit ist bei uns genauso gut wie in Herten“, sagte sie, da Müller hier die Zusammenarbeit der Abteilungen Herten, Degerfelden und Warmbach angeführt hatte.

Räuber kritisierte, dass mit den Kosten von einer Million Euro zur Sanierung des von der Feuerwehr genutzten Gebäudes „eine fiktive Zahl“ in den Raum geworfen wurde, da es als Vereinsheim auch von anderen Vereinen genutzt wird. Nach Prüfung der Rechnung blieben lediglich 55 000 Euro an der Feuerwehrabteilung hängen und auch die Gesamtkosten zur Sanierung hätten auf rund 200 000 Euro nach unten korrigiert werden müssen. „Und das muss ja nicht auf einmal sein, das könnte man Stück für Stück abarbeiten“, so Räuber. Vier Abteilungen sollen im Gerätehaus Platz finden. In der ursprünglichen Planung des Zehn-Millionen-Euro-Projekts war die Karsauer Abteilung nicht vorgesehen. „Plötzlich musste Karsau dazu und dann kommt das Eine-Million-Euro-Totschlagargument. Das zieht aber nicht“, meinte Räuber und Rüsch unkte: „Was passiert eigentlich, wenn unser Vereinshaus nicht saniert wird? Machen wir das dann auch zu?" Der Ortschaftsrat stellte sich eindeutig hinter die Feuerwehrabteilung und deren Forderung nach einer Sanierung des Vereinsheims.