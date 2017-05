Rheinfelden Kantor Rainer Marbach: Die Energie kommt bei der Arbeit mit Amateuren zurück

Interview mit dem evangelischen Kantor Rainer Marbach über die Bach-Kantaten am Sonntag und die erfüllende Arbeit mit Laien.

Herr Marbach, am Sonntag bieten Sie „Luther-Kantaten“ im Doppelpack, vormittags im Gottesdienst, abends im Konzert. Wie kann sich ein Kirchenmusiker ins Reformationsjahr einbringen?

Wir werden das Jahr über wie eben am Sonntag Vertonungen von Texten aus Luthers Feder aufführen. Eine zweite Möglichkeit ist die Musik von Komponisten, die zur Zeit Luthers lebten, wie von Johann Walter, dem engen musikalischen Wegbegleiter Luthers.

Ihre Arbeitgeberin, die Evangelische Landeskirche in Baden, hat die Strukturen in der Kirchenmusik gestrafft. Welche Auswirkungen hat das auf die Kirchenmusik in Rheinfelden?

Ich werde weiterhin mit Schwerpunkt in Rheinfelden tätig sein. Die Kantoren sind seit Jahresbeginn allerdings nicht mehr beim Kirchenbezirk, sondern bei der Landeskirche angestellt. Ich rechne damit, in Zukunft vermehrt andernorts im Kirchenbezirk, der sich mit dem Landkreis deckt, unterwegs zu sein.

Was tun Sie denn derzeit, abgesehen von der Kantorei?

Ich dirigiere den Projektchor Dinkelberg, den Kirchenchor Herten, den Kinderchor der Gesamtgemeinde und den Jugendchor „Young Voices“. Mit dem Kulturamt der Stadt organisiere ich die Reihe „kultur-platz-kirche“ sowie jeden ersten und dritten Samstag die „Musik zur Marktzeit“ in der Christuskirche. Darunter sind auch Veranstaltungen für Kinder, jüngst zum Thema Luther und Reformation, die wir am 16. Juli wiederholen. Mit Christoph Bogon aus Schopfheim betreue ich außerdem den Kammerchor Markgräflerland.

Der Verkauf von Schloss Beuggen brachte einen Umbruch. Sind Sie auch davon betroffen?

Ja, die Prüfungen für nebenberufliche Kirchenmusiker werden im „Haus der Kirchenmusik“ der Landeskirche abgenommen, das sich bis 2016 im Schloss befand. Bisher war ich dort oft als Dozent oder Prüfer eingeteilt. Jetzt ist das Haus der Kirchenmusik in Heidelberg untergebracht, sodass ich davon ausgehe, nicht mehr so häufig eingesetzt zu werden. Aber immerhin war die erste Osternachtfeier unter den neuen Bedingungen ein schöner Erfolg. Mir gefiel die heimelige Atmosphäre im Garten der Kommunität sogar besser als früher auf dem weiten Hof.

Was brachte Sie ins Badische nach Rheinfelden?

Ich bin nun seit 1993 in Rheinfelden; das ist eine lange Zeit (lacht). Hierher kam ich ganz normal über eine Stellenausschreibung. Tatsächlich dachte ich 2002 lange darüber nach, etwas ganz anderes zu tun; ich nahm mir sogar eine 18-monatige Auszeit. Ein Opernchor oder ein Rundfunkchor hätten mich damals sehr gereizt. Letztendlich entschied ich mich aber, zu bleiben.

Warum?

Das lag zum einen an meinem zukünftigen Mann, den ich damals kennenlernte. Zum anderen habe ich aber gemerkt, wie wertvoll die Arbeit mit Laien ist. In einem Profichor geht alles nach der Uhr. Bei der Arbeit mit Amateuren kommt so viel von der Energie, die ich investiere, wieder zurück: Das Projekt liegt ihnen persönlich am Herzen; und deshalb spürt man auch die Seele im Ergebnis. Mir ist dabei außerdem klargeworden, dass Änderung nicht nur geschieht, indem man sich selbst von einem Ort wegbewegt. Sie geschieht gerade auch vor Ort und nicht zuletzt in einem selbst, wenn man nur aufmerksam genug dafür ist.

Zu Person und Termin