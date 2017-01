Rheinfelden Kameraden freuen sich auf neues Feuerwehrhaus

Bei der Hauptversammlung der Abteilung Warmbach der Feuerwehr ist auch der Umzug ins zentrale Gebäude ein Thema.

Die Feuerwehrabteilung Warmbach hat im vergangenen Jahr 23 Einsätze geleistet, wie bei ihrer Hauptversammlung zu erfahren war. Zuwächse bei den Aktiven und der Jugendwehr stimmten positiv. Die Gäste der Abteilungsversammlung beschäftigten sich vor allem mit dem Bau des zentralen Gerätehauses, in das die Abteilung umziehen wird.

Aktive und Mitglieder der Jugendfeuerwehr und Altersabteilung belegten die Tische und Stühle im Versammlungsraum in der Alten Schule. Abteilungskommandant Christian Trüby begrüßte als Gäste Stadtrat Dieter Wild (CDU), Albert Ganter vom Männergesangverein Warmbach, Daniel Schwarz von der Schmugglergilde Warmbach und Enrico Leipzig, Kommandant der Abteilung Rheinfelden. Der stellvertretende Abteilungskommandant Marc Thoma erinnerte an die verstorbenen Alterskameraden Helmut Trüby und Kurt Wild, den ehemaligen Abteilungskommandanten.

Trüby hielt in seinem Bericht für 2016 fest, dass die Abteilung sieben Frühjahrsproben, acht Herbstproben, eine Maschinistenprobe, eine Übung mit der Abteilung Nollingen sowie vier Sonderproben durchgeführt hat. Die Quote für den Probenbesuch betrug 74 Prozent und bei den Sonderproben 40 Prozent. Aus der Jugendabteilung wechselte Mona Karlhofer in die Aktivabteilung. Die Jugend verzeichnete vier Neuzugänge. „Im Jahr 2016 waren insgesamt 23 Einsätze zu verzeichnen“, so Trüby. „Dafür brachten die Einsatzkräfte 300,5 Stunden auf.“ Die Feuerwehrleute waren bei einem Großbrand, drei Kleinbränden, vier Rettungseinsätzen, drei Wassernoteinsätzen und kleineren Angelegenheiten im Einsatz. Mit Wartung der Gerätschaften und Fahrzeuge, den Übungen, Fortbildungen sowie anderen Tätigkeiten beläuft sich das Gesamtpensum auf 5474 Stunden.

Den Tätigkeitsbericht für die Jugendfeuerwehr hielt Janis Mossbrugger. Er berichtete, dass die Jugendabteilung gute Plätze bei zwei Spielläufen in Tegernau und Gresgen erkämpfte. Neben Proben und Übungen engagierten sich die Jugendlichen auch bei Festen anderer Vereine wie dem Sommernachtsfest der Schmuggler. Für die Altersabteilung berichtete Hanspeter Scheurer von verschiedenen Fahrten und Aktionen, die im vergangenen Jahr stattfanden. Daniel Schwarz, stellvertretender Vorsitzender der Schmugglergilde, sprach in seinem Grußwort, die zentrale Bedeutung der Alten Schule als Treffpunkt für die Vereine an. „Es wäre schade, wenn die Hütte da abgerissen wird, dann hätten wir nichts mehr in Warmbach“, meinte Schwarz, der vorschlug, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Trüby antwortete, dass er auch den Raum zu erhalten wünsche, wenn die Abteilung ins zentrale Feuerwehrhaus umziehe. Wild erklärte, dass 2016 ein wegweisendes Jahr für die Feuerwehr in ganz Rheinfelden gewesen sei. „Die Stadt hat die neue Feuerwehrzentrale auf den Weg gebracht, das wird in den Abteilungen unterschiedlich aufgenommen.“ Wild warb dafür, dass die Warmbacher ihre Gemeinschaft in das zentrale Gerätehaus einbringen sollten. Leipzig, der Stadtbrandmeister Dietmar Müller vertrat, schloss sich an: „Für das Projekt wünschen wir uns, dass wir alle an einem Strang ziehen.“

Die Abteilung