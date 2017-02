Schwörstadt Kältester Januar seit 30 Jahren

Frostig, glatt und jede Menge Schnee – so wird der Januar 2017 vielen in Erinnerung bleiben.

Schwörstadts Wetterexperte Helmut Kohler hat den ersten Monat des Jahres zusammengefasst und hat ermittelt, was viele fühlen konnten: Nach 1985 und 1987 war es der drittkälteste Januar seit 50 Jahren. Und dazu war er auch noch zu nass und fast zu sonnig.

Mit Hoch Yörn begann das neue Jahr wie das alte aufgehört hatte, nämlich sehr sonnig und trocken. Sturmtief Axel brachte am 2. Januar zum Glück in der Region keinen Sturm, aber den Winter mit einer ersten Schneedecke. Am 3. Januar verzeichneten wir mit einer Tageshöchsttemperatur von minus 0,1 Grad den ersten Eistag und am 5. fielen bei einem starken Schneeschauer innerhalb von nur 15 Minuten sieben Zentimeter Neuschnee, wodurch die Schneedecke auf elf Zentimeter anstieg.

Nach diesem Starkschneefall wurde es durch Hoch Angelika sehr sonnig und nach einer sternenklaren Nacht gab’s am Dreikönigsmorgen mit minus 12,8 Grad die kälteste Temperatur seit dem 4. Februar 2012. Ab dem 8. Januar bestimmten dann die Tiefs Benjamin und Caius mit vielen Wolken und weiteren Schneeschauern und Schneefällen das Wettergeschehen. Nach 14 Zentimetern Neuschnee am 10. Januar stieg die Schneedecke mit 20 Zentimetern auf den höchsten Wert seit dem 15. Februar 2013 an.

Am 12. brachte Sturmtief Egon neben Böen um die 80 Kilometer pro Stunde mit seiner Warmfront nach 16 Frosttagen in Folge den ersten frostfreien Tag. In der Nacht auf Freitag den 13. stieg die Temperatur sogar auf über sechs Grad an und die Schneedecke schmolz bis auf wenige Reste. Doch bereits am Abend des 13. gingen die Niederschläge wieder in Schnee über, sodass zwei Tage später eine acht Zentimeter hohe Schneedecke lag.

Die erste winterliche Januarhälfte war somit 2,4 Grad zu kalt, mit 43 Litern pro Quadratmeter fiel 51 Prozent des langjährigen Januar-Niederschlages und mit 22 Stunden schien die Sonne erst 39 Prozent des Januarsolls. Ab Beginn der zweiten Januarhälfte bestimmte das dominante Hoch Brigitta mit einem Wechsel aus Hochnebel, Sonne, Frost und Dauerfrost das trockene, ruhige Hochdruckwetter. Am 24. Januar sorgte ein Kaltlufttropfen in 5,5 Kilometern Höhe vorübergehend für dichte Bewölkung und leichten, nicht messbaren Schneegriesel.

Nach dieser eintägigen Störung sorgten die Hochs Christa und Doris in den Folgetagen wieder für ruhiges, winterlich kaltes Hochdruckwetter. Nach neun Eistagen in Folge stiegen die Tageshöchsttemperaturen am 27. Januar wieder in den positiven Bereich. Im Laufe des 30. Januar war es dann mit den klassischen winterlichen Sibirienhochs vorbei. Tief Hubert hatte neben Tauwetter mit 44,8 Litern pro Quadratmetern auch noch sehr viel Regen im Gepäck. Somit wurde aus dem Niederschlagsdefizit sogar noch ein kleiner Überschuss.