Rheinfelden Jungmusiker des Musikvereins Adelhausen geben ein Kirchenkonzert

Das gab es in der 126-jährigen Vereinsgeschichte noch nie: Die Jungmusiker des Musikvereins Adelhausen geben erstmals ein Kirchenkonzert, wie Jugenddirigentin Petra Räuber im Interview verrät.

Frau Räuber, wieso verlassen Sie die altbewährten Pfade?

Dieses Jahr wollen wir einfach mal einen anderen Weg gehen: Raus aus dem Proberaum – rein in die Kirche. Weg von Einzelvorspielen – hin zu Orchestermusik. Denn das Jugendorchester übernimmt den Hauptpart des Programms. Und trotzdem sind auch unsere jüngsten Mitglieder, die Gruppe der Orchester-Kids, zu hören. Und wir würden einfach gerne mehr Publikum erreichen, als Belohnung für die vielen Proben und einfach weil es schön ist, vor Publikum zu spielen. Fußball macht ja auch keinen Spaß, wenn man nur trainiert und nie spielt und gewinnt.

Wie kommt man auf die Idee, mit den Zöglingen ein Kirchenkonzert zu geben?

Die Idee dazu ist ziemlich genau fünf Jahre alt, solange darf ich das Jugendorchester des Adelhausener Musikvereins in seiner heutigen Form schon dirigieren. Und ein Kirchenkonzert stand schon ganz zu Beginn auf meiner To-do-Liste. Vor allem, weil ich es selbst immer geliebt habe, in einer Kirche zu musizieren und diesen Genuss nun hoffentlich an die jungen Musiker weitergeben kann. Denn für viele wird die Kirche als Konzertort eine Premiere sein. Ohne den richtigen und eigentlichen Zweck einer Kirche in Frage stellen zu wollen, aber ein Kirchenraum ist nun mal auch ein wunderschöner Konzertsaal. Er strahlt Ruhe und Erhabenheit aus und fordert die Musiker regelrecht dazu auf, schön zu musizieren. Und Zuhörer sind in einer Kirche meist auch sehr viel aufmerksamer.

Ist diese Musik nicht uninteressant für Jungmusiker und wären sie nicht einfacher für ein Popkonzert zu begeistern gewesen?

Dabei muss man unterscheiden, was Jungmusiker gerne hören und was sie gerne spielen. Das kann durchaus different sein. Und man kann mit jungen Blasmusikern oder generell mit einem Blasorchester kein Popkonzert im eigentlichen Sinn spielen. Das soll man den richtigen Popmusikern überlassen. Trotzdem ist es so, dass viele Pop-Titel durch gute Notenbearbeitungen den Weg in die Blasmusik finden. Das wird man auch bei unserem Konzert hören. Ich bin mir sicher, dass die Jungmusiker unser Programm nicht langweilig finden. Bei dem Konzert wird es keine „klassische Kirchenmusik“ geben. Das überlassen wir lieber den Profis, die auf dem Gebiet Zuhause sind.

Was spielt das Jugendorchester bei seinem Auftritt in der Eichsler Kirche?

Das Programm ist ein Mix aus Musik und Text. Das Motto des Konzertes ist „Lieder gehen um die Welt“, es geht um Lieder, die wir spielen, und um die lyrischen Liedtexte, die wir vorlesen. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber auf die wunderschöne Pop-Ballade „You Raise Me Up“ oder den bekannten Gospel „Go Tell It On The Mountain“ darf man sich freuen. Und unsere Orchester-Kids, also die neuesten Jungmusiker, spielen einige Kinderlieder vor. Die sind in eine kleine Geschichte einer Weltreise eingebunden. Und dann wäre da noch das Highlight: Eigens für dieses Kirchenkonzert und das Thema Lieder habe ich einen Chor auf die Beine gestellt: Es singen Eltern der Jungmusiker und einige Aktivmusiker mit.

Wie alt sind die Jungmusiker und wie lange proben sie schon?

Unser jüngstes Mitglied ist fünf Jahre jung und spielt Blockflöte bei den Orchester-Kids. Das Durchschnittsalter des Jugendorchesters ist 14 Jahre. Bei unseren derzeit insgesamt 36 Jungmusikern in Ausbildung ist jeder Jahrgang bis 1999 vertreten. Inzwischen haben wir auch eine Erwachsene, die bei uns ein Instrument lernt, praktisch ein „erwachsener Jungmusiker". Es gibt keinen Grund, warum man nicht als Erwachsener noch ein Musikinstrument erlernen sollte, wenn man will. Das Jugendorchester probt seit Januar für das Konzert, der Chor und die Orchester-Kids erst seit Anfang März. Und was so in den Proben läuft, bleibt unser Geheimnis. Das Ergebnis zählt.

Wie sieht es beim Musikverein generell mit dem Nachwuchs aus?

Die Zahlen belegen es ja, Nachwuchs ist da. Aber ohne ständiges Bemühen seitens des Vereins geht das nicht. Man muss immer am Ball bleiben. Nachwuchs zu gewinnen ist eine Sache, die Mitglieder auch zu halten eine ganz andere. Da kann es schon sein, dass wir Jugendliche jahrelang ausbilden und wenn sie in die Fußstapfen der Aktivmusiker eintreten könnten, führen sie die Berufsausbildung oder ein Studium weg. Oder halt auch andere Interessen. Das Konzept lautet, die Kinder früh an die Musik heranzuführen. Schon während dieser Zeit dürfen die Jungen mit den Orchester-Kids musizieren, dabei wird versucht, das passende Nachfolgeinstrument zu finden. Aber auch der Freizeitspaß gehört dazu, so gehen wir zum Beispiel am 1. April nach der Generalprobe zum Mini-Golfen.



