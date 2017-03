Rheinfelden/Schweiz Junge klaut Mamas Auto, weil er pünktlich zur Schule wollte

Weil er den Zug verpasst hatte, hat ein 17-Jähriger aus Rheinfelden/Schweiz am Mittwoch das Auto seiner Mutter genommen und wollte damit in die Schule fahren.

Seine Fahrt endete schnell, weil er ins Schleudern geriet und bei der Sportanlage gegen einen Zaun prallte, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.Ein Zeuge beobachtete, wie der Jugendliche wendete und davonfuhr und verständigte die Polizei. Diese fand den stark beschädigten BMW wenig später verlassen auf einem nahen Parkplatz.Die Abklärungen über die Fahrzeughalterin führten zu deren Sohn, dessen Aufenthaltsort aber zunächst unklar war. Die Regionalpolizei Unteres Fricktal griff den 17-Jährigen am frühen Nachmittag in Möhlin auf. Er gab zu, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein.Der Kantonspolizei Aargau gab der Jugendliche zu Protokoll, dass er den Zug verpasst habe, der ihn in die Schule hätte bringen sollen. Um nicht zu spät zu kommen, habe er kurzerhand das Auto der Mutter entwendet.Der Jugendliche muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft für die Strolchenfahrt verantworten.