Rheinfelden Junge Musiker des Musikvereins Adelhausen begeistern mit Kirchenkonzert

Erstes Kirchenkonzert des Nachwuchses des Musikvereins Adelhausen in der St. Galluskirche in Echsel stößt auf gute Resonanz.

Jung, frisch und mit jeder Menge Energie – die „Kids“ des Musikvereins Adelhausen luden zum beschwingten, musikalischen Sparziergang durch die Welt ein – und das in der Eichsler St. Galluskirche. „Kids in Concert“ war ein Erfolg auf der ganzen Linie. Die Jungmusiker gefielen unter der Leitung von Petra Räuber beim ersten kleinen Kirchenkonzert, das unter dem vielversprechenden Motto „Lieder gehen um die Welt“ stand.

Vorsitzender Björn Kuder und alle Akteure freuten sich über ein großes Publikum, das sich längst nicht nur aus Adelhausener Fans zusammensetzte. Die St. Galluskirche war fast voll besetzt, ganze Familien kamen zur Premiere. Die jungen Musiker und der fürs Kirchenkonzert ins Leben gerufene Projektchor ernteten starken Beifall. Mit Gefühl dirigierte die beliebte Dirigentin den Nachwuchs, der sich Lampenfieber kaum anmerken ließ. Das Repertoire setzte sich aus englischen Hits zusammen, dabei wurde dem Publikum gleich zu Anfang gesagt, dass immer passend zur englischen Sprache auch eine lyrische Übersetzung vorgelesen wird. Das Jugendorchester spielte auf hohem Niveau, ein Bogen von „I will follow him“ über „American Spirituals“ bis „Rock my soul“.

Orchester Kids, das sind die sieben jüngsten Musiker des Musikvereins Adelhausen, bauten in ihr Repertoire auch die Erzählung von der Weltreise einer kleinen Made. Der Nachwuchs war konzentriert bei der Sache. Quasi „aufgepeppt“ wurde die mit dem Projektchor, der sich aus Eltern und Aktivspielern zusammensetzte. Ihr Gesang konnte sich hören lassen und alle Akteure zusammen sorgten für große Stimmung. Musik und Gesang steckten die Zuhörer zum Singen und Summen an. „Kids in Concert“ überzeugte mit erfrischenden Melodien, gesanglichen Qualitäten und der Gabe für Neues offen zu sein.

Richtig gemütlich wurde es anschließend in der Pfarrscheue, wo bei Kaffee, Kuchen und Torten die Sonntagsveranstaltung ausklang. „Machen wir wieder mal“, lautete das positive Feedback des Vorsitzenden Björn Kuder.