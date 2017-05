Rheinfelden Jugendliche sorgen in der Kirchstraße in Herten für Ärger

Jugendliche sorgen in der Kirchstraße in Herten für Ärger

Zwei Familien beschweren sich im Ortschaftsrat Herten über das Verhalten junger Leute auf einem Privatgelände in der Kirchstraße.

In der Kirchstraße in Herten schwelt ein Konflikt zwischen Jugendlichen und Anwohnern. Zwei Familien haben sich daher an den Ortschaftsrat gewandt und um Hilfe gebeten. Früher war der Schulhof ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, was mitunter auch zu Polizeieinsätzen geführt hat. Mittlerweile hält ein fest installiertes Tor die Jugendlichen davon ab, außerhalb der Öffnungszeiten zum Jugendkeller, der in der Nähe ist, zu kommen. Dies habe jedoch dazu geführt, dass sich die Jugendliche oft bis spät abends überwiegend im Hof eines Privatgrundstücks aufhalten würden, so die beiden Familien.

Das Ganze würde sich in einer Lautstärke vollziehen, begleitet von Alkoholgenuss und anderen negativen Begleitumständen, dass man dies als unmittelbare Nachbarn nicht mehr aushalten könne. Von den Auswüchsen betroffen sei auch das Kirchenareal, wo in Kellerabgängen von den Jugendlichen hochprozentiger Alkohol getrunken werde und wo auch uriniert werde. Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller verwies darauf, dass das Problem nunmehr einen zivilrechtlichen Hintergrund habe und forderte die Anwohner auf, Zivilklage zu erheben.

Gegenüber der Redaktion erklärten die Anwohner, dass es aus ihrer Sicht dringend geboten sei, dass man die Familie, die auf ihrem Privatgrundstück das Treiben der Jugendlichen zulasse, von Seiten der Stadt auffordern müsse, die massiven Störungen zu unterbinden. Hartmann-Müller erinnerte an eine nichtöffentliche Sondersitzung des Ortschaftsrates. Man habe sich darauf geeinigt, eine Stellenmehrung bei der Stadt einzufordern, um zum Beispiel mittels eines Streetworkers dem Jugendproblem zu begegnen. Die Familien haben nun ein Treffen mit dem Oberbürgermeister vereinbart.