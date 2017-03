Rheinfelden Jürgen Herbster bringt Bewohner des Bürgerheims zum Arzt

Helfer im Bürgerheim (2): Jürgen Herbster begleitet ehrenamtlich Bewohner des Pflegeheims zum Arzt.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele Ehrenamtliche beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Jürgen Herbster.

Im Sommer vor fast fünf Jahren fuhr der gebürtige Lörracher mit dem Fahrrad durch den Herbert-King-Park und sah dort einige ältere Menschen. Kurzerhand bog er ab, betrat das Heim und erkundigte sich in der Verwaltung, ob er irgendwie helfen könne. „Ich wurde mit offenen Armen empfangen“, erinnert er sich. Männer sind relativ rar unter den ehrenamtlichen Helfern. Woran das genau liegt, weiß niemand so genau, vielleicht noch ein Überbleibsel verstaubter Rollenbilder, vielleicht auch einfach nur Zufall. Jedoch sind die männlichen Helfer sehr gefragt, sowohl von männlichen als auch weiblichen Bewohnern. „Manche Frauen blühen förmlich auf, wenn ein Mann nur mal ein liebes Wort an sie richtet“, erklärt Herbster.

Begonnen hat der 67-Jährige mit festen Besuchsterminen und als Begleitperson bei Ausflügen. Dies wurde dann aber immer schwieriger, als sich seine eigene Gesundheit verschlechterte und er deshalb einige feste Termine in seinen Kalender aufnehmen musste. „Ich möchte mir keinen Stress machen“, sagt er, „Stress hat lange genug mein Leben beherrscht.“ Deshalb musste sich etwas ändern und so hat Herbster seine eigene Nische zum Helfen gefunden: Er begleitet Heimbewohner zu ihren Arztterminen. Das Pflegepersonal kann nur schwer so lange Zeit von der Station weg. Nicht nur die Wartezeiten in den Praxen sind lang, sondern teilweise auch schon die Fahrten zu bestimmten Fachärzten.

Herbster, der früher im Hotel- und Gaststättengewerbe gearbeitet hat, geht auf die Station und übernimmt Patient und Papiere. Inzwischen hat er Routine, welche Dinge unbedingt vorhanden sein müssen: Krankenkassenkarte, Überweisung, Transportschein und Zuzahlungsbefreiung. „Wenn ich im Vorfeld darauf achte, macht es das dem Personal auch leichter“, erläutert er. Dann fährt er mit dem Bewohner Taxi oder läuft, je nach Gesundheitszustand des Patienten und Entfernung, zur Praxis. Er meldet die Senioren an und wartet mit ihnen. Er begleitet sie ins Sprechzimmer, verlässt dann diskret wieder den Raum und wartet bis er wieder gerufen wird. „Oft versuchen mir die Ärzte noch Anweisungen zur Behandlung des Patienten mitteilen, aber das möchte ich nicht, diese Verantwortung übernehme ich nicht“, sagt Herbster entschieden. Auch sonst habe er seit seiner Anfangszeit sehr viel dazu gelernt, sagt Herbster. Als Beispiel führt er dazu den Umgang mit Demenzkranken an.

„Da darf ich dann eben nicht nach dem Mittagessen fragen, sondern nach Situationen, die sich vor 50 Jahren ereignet haben“, erklärt Herbster. Sein Engagement kommt von Herzen, aber auch aus seinem Glauben heraus. So ist er unter anderem ehrenamtlicher Hausmeister der Chrischona-Gemeinde. Sein Glaube gab ihm auch die Kraft, Menschen aus seinem privatem Umfeld beim Sterben zu begleiten. „Man hofft, dass einem so manches, das man sieht, nicht selbst passiert, aber wir können uns eben leider nicht aussuchen, wie wir alt werden“, sagt er.

Schon ein Arztbesuch kann ein Höhepunkt für manchen älteren Menschen sein, eine Abwechslung aus der täglichen Routine mit netter Begleitung. Wenn das so ist, freut Herbster das besonders. „Es macht mir Freude, wenn ich sehe, wie die Leute strahlen. Mir geht es gut, wieso soll ich nicht etwas weitergeben an Menschen, denen es nicht so gut geht?“