Rheinfelden Jubiläumsband hält Anekdoten aus 50 Jahren Trottoirfest fest

In feierlichem Rahmen ist das Jubiläumsbuch zum Trottoirfest in der Sparkasse präsentiert worden. Sehen Sie hier alle Bilder und Videos.

Das Trottoirfest ist das älteste Straßenfest in Baden-Württemberg. Dies hat die Internetrecherche von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im Vorfeld der Buchpräsentation zum Jubiläumsband „50 Jahre Trottoirfest“ ergeben. „Auch wenn andere Kommunen diesen Titel für sich geltend machen – das Nepomukfest in Neuenburg hat in diesem Jahr erst seinen 49. Geburtstag und das Straßenfest in Backnang seinen 47. Geburtstag. Da steht Rheinfelden also vorne“, sagte der OB und Schirmherr des Trottoirfests stolz. Aber Rekord hin oder her: „Es ist der Kracher in der Region am Hochrhein“, sagte Eberhardt über das Fest der Feste in Rheinfelden und erhielt für diese Aussage von den Gästen der Buchpräsentation Zustimmung in Form von kräftigem Beifall.

Eberhardt rief in Erinnerung, dass der Kraftsportverein, der das Trottoirfest 1968 ins Leben gerufen hatte, Geschichte geschrieben und ein Aushängeschild für die Stadt geschaffen habe. „Diese Leistung hat ansonsten vielleicht noch der zweimalige Bau des Rheinkraftwerks geschafft“, sagte der OB.



Eberhardt erinnerte an die 18 Vereine, die damals unter der Leitung von Franz Zachacker innerhalb von 14 Tagen unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ ein Fest auf die Beine gestellt hatten. Die Leidenschaft, mit der die Vereine und Cliquen sich seit fünf Jahrzehnten nun für das Trottoirfest engagieren, sei ungebrochen. „Und nicht zuletzt hat es sich auch als kleiner Exportschlager erwiesen“, sagte Eberhardt und verwies auf das Laubenfest in der Partnerstadt Neumarkt, das vor wenigen Wochen zum 43. Mal stattfand.

Genau wie das Trottoirfest die vergangenen 50 Jahre jedes Mal aufs Neue gelungen war, sei auch der Jubiläumsband geworden. Eberhardt lobte das Engagement von Gustav Fischer, Ehrenvorsitzender des Trottoirfestvereins, dem es gelungen sei, begeisterte Menschen um sich zu scharen, die innerhalb eines Jahres die gelungene Chronik zusammenstellten. Mit Blick auf den anwesenden Alt-Oberbürgermeister Eberhard Niethammer sagte Klaus Eberhardt: „Er hatte die meisten gelungenen Fassanstiche – diesen Titel wird ihn niemand mehr nehmen.“

Gustav Fischer selbst lobte die Arbeit von Sabine Diezinger, die als Stadtarchivarin zuammen mit den 20 Autoren zahlreiche Anekdoten auf Papier gebracht und zu einem Buch verarbeitet hat. „So wie der Fotograf Erwin Wehinger als das Auge Rheinfeldens gilt, ist für mich Frau Diezinger das Gedächtnis der Stadt“, sagte Fischer, bevor er alle Mitwirkenden ehrte.

Die Latschari-Musik sorgte für die passenden Klänge

Gustav Fischer erinnert sich an eine Trottoirfest-Anekdote

Was das Trottoirfest Thomas Schmiederer bedeutet

Wilhelm Hundorf über besondere Festgäste aus Fécamp

