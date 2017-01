Rheinfelden Jazzmusik für die Autobahn beim Benefizkonzert der Bürgerinitiative

120 Besucher unterstützen die Bürgerinitiative A 98 Tunnel Minseln-Karsau und kommen zum Konzert von Swing Five nach Minseln.

„Das war einfach spitze“, sagte Uwe Tittmann von der Bürgerinitiative A 98 Tunnel Minseln-Karsau und sprach mit diesem Dank allen Zuhörern aus der Seele. Denn die neu gegründete Jazzband Swing Five, die beim Benefizkonzert zugunsten der Bürgerinitiative in der Alban-Spitz-Halle erstmals in dieser Formation auftrat, löste Beifallsstürme und Bravo-Rufe aus.

Dass 120 Besucher am Samstagabend zu diesem swingenden Jazzereignis strömten, übertraf alle Erwartungen der Veranstalter. „Das ist für uns ein gutes Zeichen“, sagte Klaus Weber von der Bürgerinitiative. Ortsvorsteherin Eveline Klein hatte in ihrer Begrüßung auf den aktuellen Stand der Autobahndiskussion hingewiesen. Sie rief nochmals in Erinnerung, dass sowohl die Ortschaftsräte in Minseln und Karsau als auch der Gemeinderat der Stadt eine Tunnellösung, sprich eine Überdeckelung im Autobahnabschnitt zwischen Karsau und Minseln, gefordert hätten. Dieses gemeinsame Ziel einer mindestens 400 Meter langen Überdeckelung, gelte nach wie vor. Unterschiede gebe es allerdings in der Überzeugung und in den Strategien, dieses Ziel zu erreichen: Alle müssten an einem Strang ziehen und für eine möglichst lange Überdeckelung kämpfen.

Die Bürgerinitiative, die sich seit langem für eine umweltverträgliche Lösung für diesen Autobahnabschnitt einsetzt, brauche viel Unterstützung, auch finanzieller Art. Mit diesem Benefizkonzert werde ein gutes Stück zum Erfolg dieser Aktivitäten „zum Schutz von Menschen, Landschaft, Flora und Fauna“ beigetragen. In der Pause konnten sich die Besucher über die Anliegen und die neue, von Lothar Wihan vorgestellte, Homepage der Bürgerinitiative informieren. Eveline Klein dankte der Band um den Minsler Gitarristen und Sänger Stefan Pfeffer für die Unterstützung der Initiative. Dazu hatte Pfeffer lauter erfahrene Jazzmusiker aus Rheinfelden und der Region um sich geschart: Die Trompeterin Stephanie Klein, die auch Flügelhorn und seltene Blasinstrumente wie Serpent und Ophikleide spielte, Petra Koprian am Saxophon, Thomas Müller am Schlagzeug und Philipp Reiss am Kontrabass. Dass es ihre Konzertpremiere in dieser Besetzung war, konnte man kaum glauben, so harmonisch spielten sie zusammen. Vor allem gefiel den Zuhörern, dass immer neue Bläserfarben ins Spiel kamen, durch den weichen Klang des Flügelhorns, den schlangenförmig gewundenen Serpent im Stück „Beautiful Love“ oder die volltönende Ophikleide, die mehrfach zu hören war. Virtuos und technisch versiert setzte Stephanie Klein die Blasinstrumente ein. In vielen Stücken ließ sie ihre Jazztrompete mit geschliffenem Ton und scharf akzentuierten Klängen aufblitzen, während Petra Koprian geschmeidig das Saxofon blies, Philipp Reiss hingebungsvoll den Bass zupfte und Drummer Müller die Sticks wirbeln ließ, oder sanft mit dem Jazzbesen über die Drums strich.

Entspannt ging Stefan Pfeffer die Stücke an. Mit seiner gefühlvollen Stimme ließ er jazzige Balladen wie „Softly as in the morning“ oder „Liebesglück“ zum Hörgenuss werden. Letzteres hat Götz Alsmann in deutschen Text übersetzt. Sinnlich-geschmeidig in Klang und Rhythmus spielte Swing Five das populäre Stück „Petit Fleur“, während das Spendenkästchen für die Bürgerinitiative kräftig anwuchs. Bei Blues March und dem Standard „Route 66“ zeigte sich die Band in blendender Spiellaune. Immer wieder gab es Applaus für gelungene Soli. Von sanften Balladen über swingende Titel aus den 40er Jahren bis hin zu „Mack The Knife“ präsentierte die Formation lauter Zuckerstücke für Jazz- und Swingfans. Nach dem letzten Stück „Bei mir bist du scheen“ war noch lange nicht Schluss, denn die Band spielte noch drei Zugaben.