Schwörstadt Jahresfeier des Sportvereins Schwörstadt mit Leuchteffekt

Erlös des Jugendcups geht an die Tüllinger Höhe. Veranstaltung als Dankeschön an die Mitglieder

Schwörstadt – Spaß haben und Gutes tun: Die Schwörstädter Fußballer haben ihre Jahresfeier mit kurzweiligem Unterhaltungsprogramm sehr genossen. Höhepunkt des Abends war die Spendenübergabe des Ford-Östriger-Jugendcups an die Jugendhilfeeinrichtung Tüllinger Höhe. Den Jugendcup mit überregionalen Mannschaften, auch aus der Schweiz, organisierte der SVS als Benefizturnier für Kinder und Jugendliche im Juli.

Den Erlös spendete der Verein an die Tüllinger Höhe. Die Einrichtung der Diakonie ist einer der größten Dienstleister im Landkreis. „Ich denke, dass hier das Geld sinnvoll investiert ist“, sagt SVS-Vorsitzender Roger Kefer. Einrichtungsleiter Christof Schwald konnte den Scheck über 750 Euro bei der Jahresfeier am Samstag entgegennehmen. Die Jugendhilfeeinrichtung Tüllinger Höhe in Lörrach betreibt neben einem Wohnheim und Wohngruppen auch eine Förderschule für emotional oder sozial auffällige Schüler mit Außenstellen in Beuggen und Haltingen.

Schwald erklärte, dass das Geld wahrscheinlich für die zwei Therapiepferden oder andere nicht durch Kassen finanzierte Angebote verwendet wird. Derweil unterhielten die verschiedenen Mannschaften das Publikum in der Halle. Die Bambini absolvierten auf der Bühne einen Slalomparcours mit anschließendem Torschuss. Dann sollten die Spieler noch dem Trainer den Ball durch die Beine spielen und ihn umlaufen – aber der ein oder andere Winzling sauste zur Erheiterung des Publikums gleich mit durch.

Dennis Affeldt alias Dennis Gottschalk moderierte den Abend und wechselte auch mal die Jacke, wie man es von seinem Vorbild kennt. „Wetten, dass heute ein schöner Abend beim SV Schwörstadt wird?“, so der Moderator. Die Wette gewann er.

Die F-Jugend bezog die Zuschauer gleich bei einem Publikumsspiel mit ein. Als FC Bayern München und Borussia Dortmund traten die Kinder gegeneinander an. Eine Mannschaft punktete, wenn ihr Spieler als Erster einen bestimmten Gegenstand aus dem Publikum holte. Schuhe, Gürtel und Smartphones wurden den Kindern begeistert entgegengestreckt und der Sieg des BVB bejubelt. Die Kids der E-Jugend mussten ihre Tanzaufführung gleich zweimal darbieten. Der Formationstanz der mit fluoreszierenden Farben geschminkten Kids kam unter Schwarzlicht sehr gut zu Geltung. Kefer erklärt, dass die Jahresfeier ein Dankeschön an die Vereinsmitglieder sein soll, daher übernimmt der Vorstand die Organisation. Die Helfer der Feier kommen von außerhalb des Vereins, Auf- und Abbau macht der Vorstand.

Getränke, Fleischkäsebrötchen und Zopf gehen zum Selbstkostenpreis über die Theke. Die Vereinsmitglieder sollen einen schönen Abend verbringen. Mit dem weiteren Bühnenprogramm aus witziger Fußballprofi-Rateshow und anderem Klamauk gelang dieses Ansinnen zweifelsfrei.

