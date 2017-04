Rheinfelden Jagd nach bunten Ostereiern beim Eierlauf in Karsau

Jagd nach bunten Ostereiern beim Eierlauf in Karsau

Die Pferde- und Ponyfreunde Karsau laden am Ostermontag zum Eierlauf ein. Die Zuschauer dürfen sich aktiv an der Gaudi beteiligen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Ostermontag geht es in Karsau wieder ums Ei. Reiter und Läufer sammeln beim traditionellen Eierlauf ab 14 Uhr in der Panoramastraße beim Ponyhof die Fruchtbarkeitssymbole um die Wette; die Zuschauer dürfen aktiv mitmischen – und sich das Gesicht mit Ruß beschmieren lassen.

Die Spielregeln für die Ostergaudi sind schnell erklärt: Es gibt drei Mannschaften, zwei zu Fuß, eine zu Pferd. Während die Reiter im Wald Eier suchen und einsammeln müssen, liefern sich die beiden Laufmannschaften vor Ort am Ponyhof ein Duell: Auf einer 100-Meter-Sägespäne-Bahn müssen sie je 100 Eier einsammeln. Die Mannschaft, die als erste alle Eier hat, gewinnt. Die Reitermannschaft wird traditionell vom Ponyhof gestellt; als eine der Laufmannschaften steht bereits der Handballverein Karsau fest.

Weil Mitmischen mehr Spaß macht als bloßes Zuschauen, dürfen auch die Zaungäste aktiv werden: Sie versuchen, die Eier zu klauen – und jener Mannschaft zu helfen, die dann schneller mit Einsammeln fertig ist. Daran werden sie aber von den Kaminfegern gehindert: Schwarzgekleidete Burschen, die mit Ruß ausgestattet sind und nicht zimperlich mit dem Teint der Eierdiebe umgehen. Es empfiehlt sich also, trotz des Feiertags nicht im Sonntagsstaat zu kommen. Im Anschluss an den sportlichen Teil werden eiweißhaltige Köstlichkeiten wie Rühr- oder Spiegelei serviert, die Kinder dürfen auf den Ponys reiten. Organisiert wird der Spaß vom Förderverein des Ponyhofes.