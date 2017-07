Rheinfelden Iris Lübeck bringt Bewohner des Bürgerheims zum Gottesdienst

Helfer im Bürgerheim (8): Iris Lübeck organisiert ehrenamtlich Gottesdienste für die Bewohner des Bürgerheims.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des Alltags. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Iris Lübeck.

Weil eine Dame ausfiel und krank wurde, brachte Iris Lübeck vor 15 Jahren erstmals die Weihnachtsgaben der Katholischen Gemeinde ins Bürgerheim. Dieser Tag veränderte alles, denn seit da gehören die Besuche im Heim untrennbar zu ihrem Leben. Nach und nach lernte sie mehr und mehr Leute kennen und besuchte diese. Sie fing an, in der Essensausgabe zu arbeiten, half denjenigen Essen anzureichen, die es selbst nicht mehr konnten, entlastete und unterstützte die Pflege. Auch besuchte sie einige Kurse über Demenz und bildete sich, so gut sie konnte, weiter. Nach 40 Jahren Tätigkeit im Kaufhaus Blum konnte die heute 70-Jährige nicht einfach die Hände in den Schoß legen. „Ich bin ein Mensch, der immer etwas machen muss“, sagt sie über sich selbst. Sie brauche den Kontakt zu Menschen und das Gefühl etwas Sinnvolles getan zu haben.

Über die Zeit hinweg half Lübeck in diversen Bereichen, doch nach und nach kristallisierte sich eine besondere Aufgabe für sie heraus: Sie kümmert sich um die regelmäßigen Gottesdienste, anfangs nur die katholischen, inzwischen auch die evangelischen. Die Einzelbesuche und Spaziergänge vergisst Lübeck deshalb nicht und auch bei diversen Veranstaltungen hilft die gebürtige Rheinfelderin trotzdem aus. Doch an Tagen, an denen ein Gottesdienst stattfindet, hat sie jede Menge zu tun. Da geht sie erst einmal durchs ganze Haus und fragt, wer gerne kommen möchte. Sie erkundigt sich, ob jemand nicht in der Lage ist, die Kapelle zu besuchen und trotzdem Kontakt zu einem Pfarrer braucht, sei es für ein Gespräch, eine Krankensalbung oder die Sterbe-Sakramente. Lübeck notiert sich alles, dann richtet sie die Kapelle für die entsprechende Personenzahl. Auch Blumenschmuck, das Richten der Gesangsbücher und die Vorbereitungen fürs Abendmahl gehören selbstverständlich dazu.

Kommen dann ihre Helfer, teilt sie die Stationen auf und organisiert, dass alle Gläubigen den Weg zur Kapelle im Untergeschoss finden. Und auch während des Gottesdienstes steht Lübeck den Pfarrern und den Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite. Sei es, dass sie dem Pfarrer sagt, wer nicht mehr richtig schlucken kann, sie einen Bewohner zur Toilette begleitet oder nur ein heruntergefallenes Gesangsbuch aufhebt. Zu tun gibt es genug.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung hilft sie auch den relativ neuen Pfarrern. Sie erinnert diese zum Beispiel daran, deutlich zu sprechen und Lieder auszuwählen, die die meisten kennen und die einfache Texte haben. Dann könne so ein Gottesdienst eine erstaunliche Wirkung auf manche ältere Menschen haben. „Am meisten bewegt hat es mich, eine Frau, die gar nicht mehr gesprochen hat, bei einem Ritual mitreden zu sehen“, erzählt Lübeck. Dies seien die Momente, in denen man wisse wieso, man das alles tut, sagt sie.

Am Schluss eines Gottesdienstes werde es dann hektisch, weil alle gleichzeitig zu ihren Stationen zurück wollen und man aufpassen muss, dass keiner, der den Weg nicht selbst wieder findet, alleine losgeht. „Aber es hat noch niemand da unten übernachtet“, scherzt sie, „wir haben noch immer alle sicher auf ihre Stationen zurückgebracht.“