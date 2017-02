Rheinfelden Innenstadt wird zur Bühne: Vorverkauf für Musiknacht Rheinfelden startet

Elf Kneipen und Lokale beteiligen sich an der Musiknacht Rheinfelden. Karten für die Veranstaltung am 8. April gibt es bereits jetzt im Vorverkauf.

Bereits zum dritten Mal findet am Samstag, 8. April, eine Musiknacht in der Stadt statt. In elf Lokalitäten wird für das Publikum Musik geboten, für die Unterhaltung sorgen Live-Bands und DJs ab 21 Uhr.

Das bunte Programm reicht von Pop über Latino bis hin zu Rock'n'Roll und House, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. „Einmal bezahlen und überall feiern“ – so lautet das Motto auch in diesem Jahr.

Der Vorverkauf zum ermäßigten Preis findet in allen teilnehmenden Lokalen und in der Tourist-Info Rheinfelden statt. Zum regulären Preis können die Karten bei allen teilnehmenden Lokalen an der Abendkasse ab 20 Uhr erworben werden.

Die Gäste dürfen sich auf einen umfassenden Musikmix aus Live-Musik und Party-Action freuen nach dem Motto: eine Stadt, eine Nacht, eine große Party.

Das Programm

K1: DJ Benni (House, Black, Charts); Funzel: Fox Solo (Akustik, Rock, Pop); Pasta König: Los Rumberos (Latino, Merengue, Bachata); City Lounge: Riva Band (Pop, Italo Musik), Bistro: Matching Ties (Acustic, Bass); VIP: DJ Loony Tunes (Partyhits, R'n'B, House); Public Pub: Headhunter (Rock); Hotel Danner: Ballroom Stompers (Rock'n'Roll); Franco Pub: Last Train (Oldie, Cover Rock); Neue Schenke: One Way Train (Rock); Bistro Mokka: Gencay mit Sängerin Gülten (orientalische/türkische Popmusik).