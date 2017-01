Rheinfelden "In Rheinfelden gibt es weit mehr Potenzial für Kino"

Interview mit Bernd Gschöpf, Inhaber des Kino Rheinflimmern, über die Vor- und Nachteile der Digitalisierung und seine Zukunftspläne.

Herr Gschöpf, gerade vor zwei Jahren haben Sie das Rheinflimmern übernommen und die Besucherzahl laut eigener Aussage verdoppelt. Jetzt bauen Sie sich Ihre eigene Konkurrenz.

Nein. Ich bin davon überzeugt, dass es in Rheinfelden weit mehr Potenzial für Kino gibt. Das belegt unter anderem die Zunahme der Besucher im Rheinflimmern seit 2014. Ich überlege, nach der Eröffnung des neuen Kinos aus den jetzigen drei Sälen ein Filmkunsttheater mit Programmkino zu machen. Dann muss der Kunde durch sein Interesse entscheiden, ob sich das alte Kino finanziell halten kann. Eine Alternative wäre ein Kino für ausländische Filme in verschiedenen Originalsprachen. Türkische Filme zum Beispiel habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber in Weil am Rhein etabliert; aber dafür ist das jetzige Rheinfelder Kino zu klein, weil ich dann natürlich weniger Filme in deutscher Sprache zeigen könnte.

Wenn Sie vom großen Potenzial neuer Kunden reden, denken Sie da an die Schweiz mit ihren hohen Kinopreisen?

Zum Einzugsgebiet des Rheinflimmern möchte ich keine Details nennen. Wir haben neben den deutschen aber natürlich auch Schweizer Kunden jeden Alters im Rheinfelder Kino. Wie viele es sind, kann ich allerdings nicht sagen, weil ich keine Umfragen durchführe. Sicherlich spielt dabei der Preisunterschied eine Rolle. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass die deutschen Kinopreise im internationalen Vergleich sehr niedrig sind. Um das reine Kinogeschäft zu finanzieren, bräuchten wir in Deutschland auch Schweizer Preise.

Die Bedeutung des Rheinfelder Kinos für die Stadt wurde erst im Oktober vom Gemeinderat mit dem Zuschuss für die Digitalisierung betont. Vermissen Sie die alten Filmdosen?

(lacht) Diese Frage kann ich mit einem Jein beantworten. Die Qualität der digitalen Filme ist besser, als es der 35-Millimeter-Film jemals hätte sein können. Die Kosten der Digitalisierung mussten aber von den Kinobetreibern allein gestemmt werden. Es ist deshalb auch ärgerlich für mich, dass die Kinoverleiher weiterhin auf Mindestlaufzeiten von Filmen bestehen. Das wäre bei den niedrigen Produktionskosten der Digitalkopien gar nicht mehr nötig. Als Kinobetreiber kann ich nun zwar flexibler mit den Kopien umgehen, weil ich nicht mehr warten muss, bis er in einem Saal fertiggelaufen ist. Aber durch die Vorgaben der Verleiher bin ich teilweise trotzdem noch gezwungen, Filme drei Wochen lang laufen zu lassen, obwohl nur vier bis fünf Zuschauer pro Vorstellung drinsitzen. Um die Unterstützung der Stadt bin ich froh; denn wenn die Projektoren in zehn bis 15 Jahren ausgetauscht werden müssen, werden wieder große Kosten auf uns zukommen.

Bereits jetzt bieten Sie mit der Reihe „Unser Film“ auch etwas für Kinoliebhaber abseits des Mainstreams. Werden Sie dieses Angebot ausbauen?

Es gäbe genug Filme für diese Reihe, um jede Woche einen zu zeigen. Aber das hängt natürlich vom Verein Stadtkino Rheinfelden ab, der das Programm mit uns gestaltet. Soweit ich weiß, wäre dort wegen fehlender Leute eine höhere Frequenz momentan schwierig umsetzbar. Deshalb wird es vorerst beim Termin jeden dritten Dienstag im Monat bleiben.

Zur Person

Bernd Gschöpf begann seine Kinokarriere nach der Ausbildung zum Maschinenschlosser durch eine zufällige Begegnung als Hilfsvorführer in einem Kino in Heidenheim an der Brenz. Seither führte ihn seine Karriere über Würzburg und Nürnberg als Geschäftsführer 2005 nach Weil am Rhein. 2014 übernahm er mit dem kurz zuvor geschlossenen Ali in Rheinfelden sein erstes eigenes Kino. Seine Frau, die mit ihm nach Weil und Rheinfelden zog, lernte Gschöpf übrigens ebenfalls im Kino kennen, und zwar in Nürnberg: Sie war allerdings kein Gast, sondern eine Kollegin. Infos zum Programm unter www.kino-rheinfelden.de