Fécamp In Fécamp gibt es zu Ostern Schokolade aus der Fischbüchse

Wie die Partnerstadt Fécamp Ostern feiert, erzählt Aileen Kleefeldt. Die Rheinfelderin arbeitet derzeit in Frankreich als Deutschlehrerin.

Ostern verläuft im Nordwesten Frankreichs, in der Normandie, etwas anders als bei uns im Südwesten. Der Karfreitag ist im Nachbarland zwar ein christlicher Tag, jedoch kein gesetzlicher Feiertag, deshalb sind die Läden an Karfreitag geöffnet. In Deutschland dagegen ist er ein hoher kirchlicher Feiertag und alle Läden sind geschlossen. Fleisch wird aber auch in Frankreich an diesem Tag nicht gegessen.

In Frankreich sind von Gründonnerstag bis Ostersonntag keine Kirchenglocken zu hören. Den Kindern wird dazu erzählt, dass die Glocken am Gründonnerstag nach Rom fliegen, um bei dem Papst ihren neuen Segen abzuholen. Am Sonntag zu Ostern erklingt dann wieder das Glockengeläut. Am Ostersonntag treffen sich die Familien in Frankreich wie auch in Deutschland zum gemeinsamen Essen. In Frankreich gibt es Lammkeule mit frischem Gemüse, in Deutschland isst man außerdem das traditionelle Osterlamm.

Glocken verstecken die Ostereier

Die Eiersuche findet in Deutschland schon am Ostersonntag statt, die Kinder glauben daran, dass der Osterhase die bunt gemalten Eier in der Nacht vom Karsamstag auf Ostersonntag in den Gärten versteckt. In Frankreich dagegen findet die Eiersuche erst am Ostermontag statt. Hier versteckt nicht der Osterhase die Eier, sondern die Glocken verstecken auf dem Heimflug von Rom Ostersüßigkeiten in den französischen Gärten. Am Ostermontag dürfen die aufgeregten Kinder dann endlich im Garten nach den Süßigkeiten suchen. Alle gefundenen Süßigkeiten werden in einem Korb gesammelt und anschießend gerecht untereinander verteilt.

Am Ostermontag spielen französische Kinder ein typisches Spiel, erzählt eine Teilnehmerin im Deutschkurs. Bei diesem Spiel werfen alle Teilnehmer Eier in die Luft und versuchen diese wieder aufzufangen, wessen Ei dabei auf den Boden fällt und kaputt geht, hat das Spiel verloren. Dieses Spiel erinnert ein bisschen an das deutsche „Eierspecken“, bei dem die Spieler ein bunt bemaltes hart gekochtes Ei in der Hand halten, diese werden gegeneinander gestoßen, wessen Ei zum Schluss noch nicht kaputt ist, hat das Spiel gewonnen. Neben den üblichen Ostersüßigkeiten findet man in Frankreich zusätzlich Fische und Muscheln aus Schokolade. In der Hafenstadt Fécamp am Atlantik allerdings finden sich in den Geschäften kaum Osterdekoration, das hat bei den Franzosen keine Tradition.

