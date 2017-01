Rheinfelden In Adelhausen weiß man zu feiern

In Adelhausen weiß man zu feiern

Rund 60 Gäste beim Neujahrsempfang. Anlass als Auftakt zum 825-jährigen Bestehen

Adelhausen – Seinen ersten Neujahrsempfang beging Adelhausen am Freitagabend in der Dinkelberghalle. Die Premiere war kein Zufall, schließlich markierte sie den Auftakt der Feierlichkeiten zum 825-jährigen Bestehen des Rheinfelder Ortsteils. Doch auch kommunalpolitisch sprach Ortsvorsteherin Silvia Rütschle von einem aufregenden Jahr, in dem mehrere Projekte realisiert werden sollen.

Rund 60 Menschen waren gekommen, darunter auch Bürgermeisterin Diana Stöcker, um neben den Ehrenamtlichen auch die Ringer zu feiern. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle und Bürgermeisterin Diana Stöcker bekräftigten den Stellenwert der Dinkelberggemeinde. Silvia Rütschle blickt grundsätzlich gern nach vorn, so auch beim Neujahrsempfang: „Das Bebauungsgebiet Bauert wird kommen. Mit der Kanalisierung laufen bereits die Vorarbeiten dazu. Der erste Abschnitt wurde vor etwa 27 Jahren geplant, jetzt wird Bauert zu Ende geplant“.

Weiter soll die Überplanung des Dr.-Karl-Fritz-Platzes im Bereich Schule stattfinden, in der Halle wünsche man sich den Umbau, beziehungsweise die Erweiterung der Küche und von großer Bedeutung ist die Breitbandversorgung im Dinkelbergdorf. Ihr Fazit: „Alles in allem stehen uns aufregende Jahre bevor.“ Die Ortsvorsteherin dankte zusammen mit der Bürgermeisterin den ehrenamtlichen Helfern. Für Blumenpflege und Wartung der Rathausuhr erhielten Gerd Kupzick, Jürgen Rost, Sonja Mack, Lilli Regitz, Edeltraud und Alois Reinle, Andrea Fehr und Bernhard Woldrich ein Geschenk. Nicht anwesend waren Erika Bieger, Rudolf Rach und Helga Kobier. Eine besondere Ehrung erfuhr Christian Gerwig, der am Sonntag seinen 60. Geburtstag feierte. Er arbeitet seit einem Vierteljahrhundert im Ortschaftsrat mit, ist seit 1994 Ortsvorsteherstellvertreter und hat 2012 den Job des Hallenwartes übernommen.

Im Rampenlicht standen auch die erfolgreichen Ringer Elena Brugger und Hannes Vögele. Dazu lobte auch Aribert Gerbode, in der Funktion des Bezirksvorsitzenden, die sportlichen Leistungen der beiden „Aushängeschilder“ des TuS und der Gemeinde. Alle Erwachsenen, Neu- und Altbürger waren eingeladen, knapp 60 Personen kamen zu diesem Ereignis in die Dinkelberghalle. Für die Bewirtung sorgten die Ortschaftsräte samt Mitarbeiterin Tessy Schmidt, für Musik eine kleine Abordnung des Musikvereins mit Dirigent Markus Götz.

Das 825-Jahr-Jubiläum soll dann im Sommer gefeiert werden, nämlich am Sonntag 25. Juni. „Wir feiern auf der Straße und auf den Plätzen. Das Fest findet im hinteren Teil der Rheintalstraße statt. Dazu gibt es die Möglichkeit sich bei Adelhauser Betrieben und Hobbykünstlern über ihre Arbeit zu informieren. Wir freuen uns schon jetzt auf einen schönen Tag mit euch allen“, kündigte Ortsvorsteherin Rütschle an. Diana Stöcker hat sich auch zum Durchschnittsalter (41 Jahre) des sechstgrößten Ortsteils von Rheinfelden mit 754 Einwohnern (davon 332 Kinder und Jugendliche sowie 38 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit) informiert. Ihren Eindruck schildert sie so: „In Adelhausen weiß man zu feiern, und deswegen ist es nur folgerichtig, 825 Jahre zum Anlass zu nehmen. Immer wenn ich hierher komme, erlebe ich eine große Herzlichkeit. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle ist die gute Seele vom Dorf.“